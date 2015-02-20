به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش با اشاره به نزدیک شدن سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به قم گفت: دیار علم و اجتهاد میزبان چهاردهمین سفر کاروان تدبیر و امید در روز چهارشنبه ششم اسفند خواهد بود.

استاندار قم با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به قم دو روزه خواهد بود، به جزئیات برنامه اشاره و تصریح کرد: رئیس جمهور در بدو ورود با حضور در حرم حضرت معصومه(س) و زیارت مضجع شریف کریمه اهل بیت(س)، در این مکان مقدس دیدار عمومی با مردم شریف قم خواهد داشت.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به استان قم گفت: دیدار با علما، طلاب، نخبگان و برگزیدگان، ایثارگران و فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های آقای روحانی در این سفر خواهد بود.

حجت الاسلام صالحی منش همچنین از حضور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان قم خبر داد و گفت: رئیس جمهوری در پایان این سفر در یک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، اهداف و دستاوردهای این سفر را تشریح خواهند کرد.