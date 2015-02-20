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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

گفتگوی مشاور امنیت ملی آمریکا با یک مقام صهیونیست درباره ایران

گفتگوی مشاور امنیت ملی آمریکا با یک مقام صهیونیست درباره ایران

مشاور امنیت ملی آمریکا و مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز گذشته در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحولات مربوط به موضوع هسته ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سوزان رایس» و «یوزی کوهن» شب گذشته در کاخ سفید درباره آخرین تحولات و پیشرفت های موجود در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 گفتگو کردند. 

کاخ سفید جزئیات زیادی را درباره این نشست منتشر نکرده و فقط اعلام کرده که طرفین توافق کرده اند که به رایزنی های خود در این رابطه ادامه دهند. 

این دیدار پس از آن انجام می شود که در روزهای گذشته در ابتدا هاآرتض از اقدام آمریکا در محدود کردن دسترسی رژیم صهیونیستی به اطلاعات مربوط به مذاکرات هسته ای ایران خبر داد و پس از آن روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» اطلاعات محرمانه مربوط به مذاکرات هسته ای ایران را که توسط کاخ سفید در اختیار وی قرار گرفته بود به بیرون درز داده است. 

کد مطلب 2501339
عبدالحمید بیاتی

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