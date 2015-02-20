به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح جمعه در نشست با وزیر بهداشت و فعالان عرصه سلامت در بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی برای بهبود وضعیت سلامت صورت گرفته است و شاهد بهبود شاخص‌ها در این زمینه هستیم.

وی از نگاه ویژه وزیر بهداشت به استان بوشهر تقدیر کرد و ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت توانسته بسیاری از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را بهبود بخشیده و رضایت مردم از این طرح را شاهد هستیم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: به منظور توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان بوشهر برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شده است و تلاش داریم تا مردم در نقاط مختلف استان به خوبی از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اعزام ۶۷ پزشک متخصص به استان بوشهر در سال جاری، ادامه داد: ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق مختلف استان بوشهر را شاهد هستیم که باعث رضایت مردم از این خدمات شده است.

سالاری در ادامه با تقدیر از خدمات کاروان نوآوران سلامت در مناطق محروم استان بوشهر اضافه کرد: کاروان نوآوران سلامت نقش مهم و موثری در رسیدگی به بیماران در مناطق محروم و دورافتاده دارد.

وی خواستار شعبه جنوب این بنیاد خیریه در بوشهر شد و ادامه داد: امکانات و شرایط مناسب برای استقرار این بنیاد در استان بوشهر را فراهم خواهیم کرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پزشکان بومی ماندگاری بیشتری در مناطق محروم دارند، تصریح کرد: مجوز لازم برای ایجاد رشته‌های تخصصی مورد نیاز این استان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صادر شود.