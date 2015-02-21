به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در این باره اظهار داشت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه سه نفر سارق مسلح به لباس محلی با استفاده از یک قبضه کلت کمری هنگامی که وی قصد سوار شدن بر خودروی خود در زاهدان را داشته به زور وارد خودرو شده و پس از بستن دست و پاهایش او را در بیرون شهر از خودرو پایین انداخته و خودروی وی را سرقت کردند، کارگاهان پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع سرقت مسلحانه، نیروهای آگاهی پیگیری پرونده را در دست گرفتند که با انجام کارهای تحقیق و بررسی مجدد مسیر سرقت سرنخ هایی را کشف کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: ماموران آگاهی استان با انجام کارهای اطلاعاتی ردی از یک سارق مسلح سابقه دار که به تازگی از زندان آزاد شده بود را در این جریان پیدا کردند.

وی افزود: این متهم شناسایی شده پس از انجام یک عملیات دستگیر و برای بررسی بیشتر به آگاهی استان منتقل شد.

رییس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این متهم سابقه دار در ابتدا مسوولیت هیچ کاری را نپذیرفت، اما در تحقیقات تخصصی پلیس به شش فقره سرقت مسلحانه خودرو و موتورسیکلت در شهرهای زاهدان و خاش وشش فقره زورگیری در زاهدان با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد.

وی خاطر نشان کرد: تلاش پلیس برای دستگیری سایر اعضای این باند همچنان ادامه دارد.