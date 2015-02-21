شرایط ویژه ترافیکی در محورهای مواصلاتی زنجان/استفاده از زنجیرچرخ

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به بارش شدید برف از دیشب تاکنون راههای محورهای زنجان به تبریز، تهم به چورزق، زنجان به قزوین و زنجان به بیجار مسدود است.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر بارش شدید برف در کلیه محورهای مواصلاتی استان زنجان حاکم است و تردد در محورها تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کولاک شدید در محورهای زنجان به طارم، زنجان به دندی، زنجان به تبریز و زنجان به قزوین حاکم است و با توجه به مسدود بودن محور زنجان به تبریز جاده قدیم برای تردد جایگزین شده است و همچنین از ابتدای محور زنجان به بیجار تا زرین آباد مسدود است.

خوشکام گفت: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به حاکم بودن مه در برخی از مواصلاتی استان دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وی افزود: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام گفت: تاکنون با توجه به برودت هوا مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده و لی کولاک و مه شدید در محورها حاکم است.

وی به وضعیت راههای ارتباطی روستایی اشاره کردو گفت: راه ارتباطی اغلب روستاها مسدود است و اولویت راهداری باز کردن محورهای اصلی و بعد روستا ها است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر راهداران در تلاش هستند مسدودی راههای ارتباطی را باز کنند.

شهروندان زنجانی از انجام سفرهای غیرضرور خودارای کنند

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان از شهروندان زنجانی خواست با توجه به شرایط جوی موجود در استان از انجام سفرهای غیرضرور خوداری کنند.

صفی‌الله کرامتی افزود: اکیپ‌های راهداری با همه توان در حال پاک‌سازی جاده‌ها و مسیرهای روستایی هستند و با تلاش این نیروها به جز محور تهم به چورزق و زنجان- تخت سلیمان بقیه مسیرها باز است.

وی با بیان اینکه شرایط تحت کنترل است و مشکلی وجود ندارد ادامه داد: بارش‌ها از روز گذشته آغاز شده و با توجه به اطلاعاتی که در رابطه با این سامانه بارشی داشتیم همه تیم‌ها در آماده‌باش بوده تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان به رانندگانی که قصد تردد در گردنه ها و محورهای برف گیر این استان را دارند توصیه کرد زنجیر چرخ و سایر تجهیزات سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه بارش برف در استان شروع شده سطح جاده ها بسیار لغزنده است و تردد در گردنه ها خیلی سخت شده و پلیس راه به رانندگانی که از زنجیر چرخ استفاده نکنند اجازه تردد نخواهد داد و خودرو آنها را توقیف خواهد کرد.

وی در ادامه از رانندگانی که در فصل سرما اقدام به مسافرت می کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو را از لحاظ فنی و ایمنی چک کنند و ادامه داد: در حال حاضر کلیه راه های مواصلاتی استان زنجان باز است ولی تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

پلیس راه مانع تردد خودروهای فاقد زنجبر چرخ می شود

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده ها در فصل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را در دستور کاری خود دارد.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متاسفانه در فصل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرهنگ شیر محمدی یاد آورشد: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش ۷۰ درصد از عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز است که در این راستا رانندگان مد نظر قرار دهند در این فصل حساس این سه عامل خطر ساز را در رانندگی خود لحاظ کنند.

سرهنگ شیر محمدی گفت: رانندگان حتما مد نظر قرار دهند که کولاک و مه غلیظ در محورهای مواصلاتی و گردنه ها وجود دارد حتما آستانه دید خود را بالا ببرنند و با دقت رانندگی کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه بارش برف از عصر دیروز در استان شروع شده تا اواخر هفته در زنجان مهمان است.

احد یاغموری افزود: با بارش برف دمای زنجان هم کاهش می یابد.

گزارش خبری از زهرا مقدمی