بزرگترین دغدغه مردم، اعتیاد و مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کل کشور، گفت: موضوع امنیت جزو مهمترین مباحث کشور است.
وی افزود: هر چقدر جلو میرویم و تحولات عمده ایجاد میشود؛ به تبع آن شرایط پیچیدهتر میشود اما با توجه به همه اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در عرصههای گوناگون کشور رخ میدهد، باز هم امنیت برای عموم مردم حرف اول را میزند.
وزیر کشور ادامه داد: همه با هر امکان و وسیلهای که بتوانند موضوع امنیت را تامین کنند، آن را در اولویت قرار میدهند تا جایی که تمام حکومتها به دنبال این هستند که برای مردمشان امنیت و رفاه ایجاد کنند. ما نیز در حکومت اسلامی، برقراری امنیت را جزو برنامههای اصلی و از جمله اهداف مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: هر چقدر جلوههای امنیت در محل سکونت مردم بیشتر باشد، آرامش روحی مردم بیشتر میشود و هر چقدر امنیت در منظر اجتماعی دارای خلل شود، ضریب ناامنی را بیشتر میکند.
وی اظهار داشت: بنا به گفته سردار احمدیمقدم در چندین نظرسنجی که در چند سال اخیر صورت گرفته است، بزرگترین دغدغه مردم، اعتیاد و مواد مخدر عنوان شده است.
وزیر کشور با اعلام اینکه ۴۵ درصد زندانیان ما مرتبط با مواد مخدر هستند، افزود: در کنار حوزه اجتماعی، در حوزه اقتصادی نیز مواد مخدر صدمات فراوانی میزند. به عنوان مثال همین باند اخیری که پلیس مبارزه با مواد مخدر در بندرعباس دستگیر کرده است، نشان میدهد سرکرده باند که فقط پنج کلاس سواد دارد، ظرف دو سال، دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است؛ این دو هزار میلیارد تومان میتواند در چرخه اقتصاد کشور تاثیر فراوانی داشته باشد.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه مصرف ما اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر را در نظر بگیریم و به همین مقدار گردش مالی در حوزه ترانزیت مواد مخدر بسنده کنیم، رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به دست میآید که نزدیک به دو سوم بودجه کل کشور است.
وی در ادامه با اشاره به ورود بخشی از پولهای کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، افزود: ورود این پولها در چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پولها توانایی آن را دارد که قدرتها را نیز آلوده کند.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه وجود این پولهای کثیف که در قالب فعالیت باندهای مافیایی در حوزه اقتصاد و سیاست کشورها ورود میکند در همه دنیا وجود دارد، افزود: ما به مبارزه با مواد مخدر از چند منظر میتوانیم نگاه کنیم؛ بحث اول، بحث انسانی ماجرای مبارزه است. جامعه و آدمها برای ما مهم هستند. هر فرد در آموزههای قرآنی، یک ملت است. تکلیف بر ما وجود دارد که در امر مبارزه با مواد مخدر فعالیت کنیم. از منظر دوم، فراهم آوردن امنیت اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای راحتی خیال و ایجاد نظم عمومی و نشاط جزو برنامههای پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
رحمانی فضلی، جلوگیری از حضور پولهای کثیف در امر اقتصادی و سیاسی کشور را سومین وظیفه مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر برشمرد و افزود: باید تلاش کنیم جریانات مافیایی از ورود پولهای کثیف در جریان قدرت، بازداشته شوند.
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به اینکه موضوع مواد مخدر یک موضوع چند وجهی است، افزود: ۵۸ درصد طلاقهای ثبت شده در کشور، ریشه در مواد مخدر دارد.
وی افزود: در طول دو سال گذشته که بنده به عنوان وزیر کشور در حال خدمترسانی هستم، همواره دو تذکر مهم را در حوزه اعتیاد و مبارزه با سرقت به دوستان اعلام کردهام، زیرا این دو مقوله به شدت با یکدیگر مرتبط هستند.
رحمانی فضلی موضوع اعتیاد را یک موضوع بین بخشی برشمرد و افزود: همه بخشها و دستگاههای مسئول باید در امر مبارزه با مواد مخدر همکاری لازم را داشته باشند.
وزیر کشور همکاری همه جانبه وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان صدا و سیما را در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مهم ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه به زعم بنده، رسانهها در امر مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، کم کاری میکنند.
وی گفت: در سال آينده برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر معطوف به جمعآوری و مبارزه با خردهفروشان مواد مخدر است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در امر مبارزه با مواد مخدر باید نیروهای واکنش سریع داشته باشیم تا اگر جایی در مرزهای ورودی کشور احتیاج به عملیات ضربتی داشته باشد، بلافاصله این نیروها وارد عمل شده و نسبت به پاکسازی آن محدوده اقدام کنند.
وزیر کشور در ادامه افزود: وقتی ستاد را تحویل گرفتم، فقط توانایی نگهداری ۵۰۰ معتاد جمعآوری شده را داشتیم، اما در حال حاضر خوشبختانه با هماهنگیهای صورت گرفته و طرحهایی که به اجرا درآمدهاند و همچنین اعتبارات خوبی که از سوی دولت اختصاص داده شده است، در تهران توانایی ساماندهی و جمعآوری ۱۰ هزار معتاد را داریم که استانداری قول داده تا پایان سال پنج هزار نفر فضا نیز در اختیارمان قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه هماهنگیهای لازم با دستگاه قضایی صورت گرفته است تا معتادان دستگیر شده به جای سه ماه، شش ماه در کمپها نگهداری شوند، افزود: ۹۸.۵ درصد مردم جامعه ما، پاک هستند اما همان ۱.۵ درصد معتادی که وجود دارند، باعث اخلال در زندگی جمعیت پاک جامعه شدند تا جایی که افزایش آمار سرقت، افزایش تکدی گری، افزایش آسیبهای اجتماعی و کاهش ضریب احساس امنیت از جمله آسیبهایی است که ۱.۵ درصد جمعیت معتاد جامعه برای دیگر افراد رقم زدهاند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه حرفهآموزی و ارائه وام خود اشتغالی به معتادان ترک کرده از جمله برنامههای پیشگیری و مراقبت ستاد است، افزود: ورود مواد مخدر جدید، شناسایی آنها به ویژه مواد مخدر آزمایشگاهی که از آن به عنوان مواد مخدر جدید صنعتی نام برده میشود، بسیار مهم است تا جایی که مسئولان امر علاوه بر شناخت این مواد و شناخت تاثیرات متفاوت آن بر روی جوانان، باید اطلاعرسانی دقیقی درباره عواقب استفاده از این مواد مخدر و اثرات استفاده از آن به خانوادهها ارائه کنند تا شاهد کاهش مصرف مواد در بین جوانان باشیم.
وزیر کشور در پایان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به خانوادهها را در اولویت مساله مبارزه با مواد مخدر برشمرد و افزود: از فرمانده محترم ناجا خواهش میکنم در امر مبارزه با مواد مخدر، از معاونت اجتماعی نیز برای حضور در بحث مبارزه با مواد دعوت کند، زیرا بحث مواد مخدر؛ بحثی فرهنگی اجتماعی است که دامنه گسترده آن، همه بخشها را نیز شامل میشود.
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