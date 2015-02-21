محدودیت ترافیکی در آزادراه پیامبر اعظم / راه ۱۴۸۳ روستا مسدود است

علی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه های استان گفت: هم اکنون در تمامی محورهای استان با بارش برف و باران و کولاک شدید روبرو هستیم.

وی با اشاره به محدودیت ترافیکی در آزادراه پیامبر اعظم گفت: در این محدوده ماشین های سبک اجازه تردد نداشته و تنها ماشین های سنگین می توانند تردد کنند.

هوشیار ادامه داد: همچنین محور مراغه - هشترود نیز تا نیم ساعت قبل بسته بود اما هم اکنون با داشتن زنجیر چرخ می توان از این محور عبور کرد.

وی با تاکید بر مجهز بودن خودروها به زنجیر چرخ گفت: برای تردد در اکثر گردنه های استان باید زنجیر چرخ به همراه داشت.

رییس اداره مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی افزود: همچنین هزار و ۴۸۳ راه روستایی در استان مسدود است.