به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی نوری در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در دست مطالعه و ۶۰۰ کیلومتر در دست ساخت است، گفت: ۲۳۱۶ کیلومتر آزادراه در حال بهرهبرداری داریم و در حال حاضر یک درصد از شبکه راههای کشور، آزادراهها هستند.
وی با بیان اینکه ارزش مالی آزادراه ها ۲۰ درصد ارزش شبکه راههای کشور است و کل ۲ هزار و ۳۱۶ کیلومتر آزادراه موجود کشور، ۲۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، بیان کرد: کاهش سریع ترافیک شهر و استان تهران از برنامههایی است که تلاش کردهایم از منظر پدافند غیر عامل به آن توجهای خاص شود بنابراین برنامهریزی شده است شبکه راههای پیرامونی این استان را گسترش دهیم.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها در وزارت راه و شهرسازی به افتتاح قطعه یک آزادراه حرم تا حرم از قم تا گرمسار در هفته جاری که با حضور رئیس جمهور انجام می شود اشاره کرد و گفت: مطالعات ۳۵۰ کیلومتر از ادامه مسیر آزادراه حرم تا حرم نیز انجام شده است. همچنین برای قطعه سبزوار و نیشابور در این پروژه دنبال سرمایهگذار هستیم.
احمدی نوری با بیان اینکه پروژه آزادراه قم - گرمسار در مدت زمان ۲ سال توسط قرارگاه خاتمالانبیاء ساخته شد، این در حالی است که اتمام بسیاری از پروژههای دیگر، ۷ تا ۸ سال به طول میانجامد، افزود: رقم ۴ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در یک دوره بهرهبرداری ۲۰ ساله مزایای ریالی این پروژه است ضمن آنکه در دوره بهرهبرداری ۲۰ ساله این پروژه ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین و ۲۰۲۰ میلیون لیتر گازوئیل صرفهجویی میشود و صرفهجویی ۱۹۰۰ میلیارد تومانی در زمان داریم.
وی با اشاره به اینکه همزمان با افتتاح آزادراه قم- گرمسار، کلنگ آزادراه کنارگذر جنوبی تهران به طول ۱۵۸ کیلومتر زده میشود، بیان کرد: بدین ترتیب ترافیک از سمت آبیک قزوین به آزادراه کنارگذر جنوبی تهران هدایت میشود همچنین این مسیر آزادراه کرج - تهران، ساوه - تهران و قم - تهران را قطع میکند و به وسط آزادراه قم - گرمسار در محدوده چرمشهر متصل میشود.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه آزادراه پاکدشت - رودهن هم در حال مطالعه است تا به چرمشهر و این آزادراه متصل شود، بیان کرد: دو کریدور مهم ترانزیتی بینالمللی از کشور عبور میکند که یکی از آنها کریدور شرق - غرب است که از قلمرو ایران عبور میکند.
احمدی نوری با اشاره به اینکه پایانههای مرزی در شرق و شمال شرق، کالاهای ترانزیتی چین و آسیای میانه را از این کریدور عبور میدهند و به قفقاز و آسیای غربی و دریای مدیترانه که همان جاده ابریشم است، میرسد، گفت: آزادراههای غرب کشور شامل آزادراه زنجان - تبریز و کرمانشاه - خسروی است که درباره آزادراه زنجان - پردیس به زودی با سرمایهگذار خارجی جلساتی برگزار میکنیم که احتمال دارد به تفاهم برسیم.
وی با اعلام اینکه اگر این تفاهم با سرمایهگذار منعقد شود از تبریز تا مرند و بازرگان نیز ساخته میشود، اظهار داشت: دیگر آزادراه غرب کشور همدان - کرمانشاه - خسروی است ضمن آنکه از ساوه تا همدان تا سال آینده تکمیل میشود و فقط ۲۰ کیلومتر قطعه ۲ تا سه ماه اول ۹۴ تکمیل خواهد شد تا ۱۷۵ کیلومتر مسیر موجود به اتمام برسد.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها تصریح کرد: درباره مسیر آزادراهی همدان - کرمانشاه - خسروی در حال مذاکره با سرمایهگذار داخلی و خارجی هستیم. همچنین آزادراه کنارگذر غربی اصفهان در حال اتمام است که در سفرهای استانی به آن اعتبار خاصی داده شد و تا ۴ ماه آینده تکمیل میشود.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها در خصوص سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های زیرساختی، گفت: بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی انتظار دارند سرمایهگذاری آنها حداکثر تا ۷ الی ۸ سال برگردد در حالی که سرمایهگذاری در زیرساختهای حمل و نقل پرهزینه و دیر بازده است. در حال حاضر هزینه ساخت آزادراهها در دشت هر کیلومتر ۱۰ میلیارد تومان، در مناطق نیمهکوهستانی ۱۵ میلیارد تومان و در مناطق کوهستانی تا ۳۵ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه متاسفانه بانکها مایل نیستند آزادراه را به عنوان وثیقه داشته باشند و بابت آن تسهیلات ارائه دهند، افزود: سازمانهای بازنشستگی، بیمهها و بانکها میتوانند روی طرحهای خوب آزادراهی سرمایهگذاری کنند و دولت تا حداکثر ۱۵ سال هم تضمین بازگشت سرمایه میدهد.
وی با اشاره به اینکه تلفیق سرمایهگذاری بانکها، بخش خصوصی و دولت میتواند در توسعه آزادراهها موثر باشد، بیان کرد: برنامه دولت کاهش ترافیک محورهای منتهی به شمال کشور است که در این راستا در آزادراه قائمشهر - ساری مجوز ترک تشریفات صادر و کلنگزنی آن انجام شده است.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اعلام اینکه این مسیر ۴۵ کیلومتر است که برای رویه آن روسازی بتنی در نظر گرفته شده است، گفت: برنامهریزی شده است ۱۰ درصد شبکه در حال ساخت آزادراهی کشور از روسازی بتنی استفاده شود که این تصمیم به دنبال افزایش نرخ قیر گرفته شده است.
احمدی نوری با اشاره به اینکه تا ۸۵ میلیون تن سیمان در کشور تولید میشود و اگر بخواهیم رویه کل آزادراهها را بتنی کنیم حدود ۱۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم تا روسازی بتنی انجام شود، گفت: بیش از ۲ سال است که درباره انجام روسازی بتنی مطالعات گسترده بینالمللی داریم.
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