جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۷۲ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۹۹ هزارو ۱۷۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۱ تومان، هر یورو را ۳۹۱۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)