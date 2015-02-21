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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

محمد زاده خبر داد:

وقوع رانش در محور ارتباطی جواهرده رامسر

وقوع رانش در محور ارتباطی جواهرده رامسر

ساری - مدیر راهداری راه و شهرسازی مازندران با اشاره به وقوع رانش در محور ارتباطی جواهرده رامسر گفت: این حادثه سبب بروز خسارتهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدزاده ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نفوذ آب به لایه‌های زیرین راه و آب شستگی لایه‌های پایین دست باعث حركت زمین و رانش در سطح محور مذكور شده كه این مهم علاوه بر اینكه خسارتهای فراوانی به جسم راه وارد نمود باعث انسداد شش محور روستایی منطقه با شهر رامسر شد.

وی ادامه داد :پس از وقوع این حادثه نیروهای راهداری با بسیج تمامی امكانات و ماشین آلات راهداری در محل اعزام شده تا در اسرع وقت نسبت به بازگشایی مسیر اقدام کنند.

مدیر راهداری اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران از اجرای عملیات راهداری زمستانی در سطح محورهای كوهستانی  كندوان خبر داد و افزود : همزمان با بارش برف در ارتفاعات محورهای كوهستانی استان، اكیپ های راهداری این اداره كل مستقر در راهدارخانه ها اقدام به اجرای عملیات راهداری زمستانی کردند.

وی گفت : این اداره كل به منظور حفظ ایمنی جاده ها و تردد روان وسایل نقلیه و جلوگیری از بروز سوانح رانندگی با كلیه امكانات  و اكیپ های راهداری خود آمادگی كامل برای عملیات راهداری زمستانی را دارد.

وی اظهار داشت : لذا پس از بارش در ارتفاعات محور ارتباطی هراز، كندوان، سوادكوه و كیاسر راهداران مستقر در راهدارخانه های این اداره كل به عملیات راهداری زمستانی پرداخته كه این امر موجب تسهیل در شرایط ترافیكی و حمل و نقلی محور گشت.

محمدزاده خاطر نشان ساخت : با توجه به كاهش دما و بارش برف در سطح محورهای كوهستانی به كلیه رانندگانی كه قصد تردد از محورهای كوهستانی را دارند توصیه می شود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امكانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

مدیر راهداری راه و شهرسازی مازندران به شماره پیام كوتاه این اداره كل اشاره و تصریح کرد: هموطنان عزیز می توانند علاوه بر شماره ۱۴۱، از طریق سامانه پیام كوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۱۴۱ از شرایط جاده و جوی محورها در طول سال اطلاع حاصل كنند.

کد مطلب 2502155

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