فهرست کتابهای منتشر شده درباره شهید فضل الله محلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش کتاب های منتشر شده درباره شهید فضل الله محلاتی فهرست شده است.

۱-تا اوج آسمان، خاطراتی از شهید محلاتی نوشته احمد عربلو از سوی انتشارات کمیته بزرگداشت سرداران شهید سپاه و ۳۶ هزار شهید استان تهران سال ۱۳۷۶منتشر شده است.

موضوع این کتاب مبارزات‌ سیاسی وخاطرات انقلاب‌ اسلامی و تاریخ‌ معاصر ایران است. ‌

تا اوج آسمان، خاطراتی از شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ فضل الله محلاتی است.

فصل اول: مبارزات سیاسی، در كنار نواب صفوی، آشنایی با آیت الله كاشانی، فعالیت در انتخابات، شهید محلاتی در تبریز،

ارتباط با حضرت آیت الله العظمی بروجردی، مبارزه برای نفت، حضرت امام خمینی(ره) و مرجعیت، حربه جدید سیاسی،

آغاز بازداشت ها، محرم سرنوشت ساز، شب ۱۵ خرداد، دستگیری حضرت امام خمینی (ره)، حیله ساواك، تبعید حضرت امام (ره)، زندان مجدد، یادگار فرزند امام، نماینده امام، روزگار سخت زندان، مكافات تاجگذاری، روزهای انتظار، جشن های دو هزار و پانصد ساله و قحطی، در مكه، تأثیر بر جوانان، دیدار با حاج آقا مصطفی، جاسوس، ورود امام به ایران، ماجرای ۲۱ بهمن، صدای انقلاب اسلامی

فصل دوم: در جبهه، سرباز ساده، نماز در جبهه است.

فصل سوم: عشق به امام، علاقه امام به شهید محلاتی، ترك سیگار، بدون امام هرگز، تأثر امام از شهادت شهید محلاتی است.

فصل چهارم: شهادت، وصیت نامه، شهادت یار امام، غسل شهادت، پرواز شهادت، ماجرای هواپیما، جمع شهدا است.

۲-عبور از صاعقه، منظومه ای در رثای شهید محلاتی، نوشته حسین اسرافیلی از سوی انتشارات بزرگداشت سرداران شهید سپاه و ۳۶ هزار شهید استان تهران سال ۱۳۷۶ منتشر شده است.

كتاب‌ «عبور از صاعقه‌ «منظومه‌ای است‌ كه‌ توسط حسین‌ اسرافیلی در رثای شهید حجت‌ الاسلام‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله محلاتی سروده‌ شده‌است. در این کتاب، شاعر به‌ زندگی این‌ شهید گرانقدر پرداخته‌ و نحوه‌ تولد ایشان، تحصیلات‌ در محلات‌ و قم‌ و آشنایی با تفكرات‌ حضرت‌ امام‌ (ره) را بیان‌ كرده‌است. همچنین‌ به‌ فعالیت‌های شهید، قبل‌ از انقلاب‌ و تبعید اشاره‌ شده‌است. شهید محلاتی بعد از انقلاب‌ و پس‌ از تشكیل‌ سپاه‌ پاسداران‌ به‌ سمت‌ نماینده‌ حضرت‌ امام‌ (ره) در آنجا منصوب‌ شد. این‌ شهید، به‌ دلیل‌ مسؤولیت‌ خود مستقیماً در جریان‌ جنگ‌ و مسائل‌ آن‌ قرار گرفت. شاعر در اشعار خود، ضمن‌ تشریح‌ فعالیت‌ شهید محلاتی طی این‌ دوران، به‌ حادثه‌ انفجار هواپیمای غیر نظامی توسط هواپیماهای عراقی اشاره‌ كرده‌ و شهادت‌ این‌ شهید گرامی را به‌ تصویر كشیده‌است. شاعر، در این‌ مثنوی، زهد، تقوی، شجاعت‌ و تهور و بیباكی این‌ شهید را بیان‌ كرده‌است.

۳- آسمان نزدیک است؛ نوشته فاطمه حسنوند چاپ اول در سال ۱۳۷۸ و چاپ دوم آن یک سال بعد از سوی انتشارات بزرگداشت سرداران شهید سپاه و ۳۶ هزار شهید استان تهران منتشر شده است.

ادر کتاب داستان "آسمان نزدیک است" چهار داستان واره براساس زندگی شهید آیت الله شیخ فضل الله محلاتی برای نوجوانان و جوانان بازگو می شود. مضامین داستان ها علاوه بر معرفی این شخصیت و شرح زندگی خانوادگی بدین قرار است: مبارزات آیت الله محلاتی با رژیم طاغوت و تحمل زندان ها و شکنجه ها، فعالیت های سیاسی و مبارزاتی ایشان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران و سرانجام شهادت شیخ.

نخستین داستان واره کتاب شرح اولین مبارزات شهید محلاتی با رژیم شاه است که در سن ۱۸سالگی به جرم همکاری و همدستی با فداییان اسلام و شهید نواب صفوی توسط ساواک دستگیر می شود و مورد شکنجه های سخت قرار می‌گیرد.

۴- صدای انقلاب؛ نوشته حسین سبحانی از سوی انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی اسفند ۱۳۸۵ منتشر شده است.

۵- نیمه پنهان ماه، که داستان زندگی شهید محلاتی به روایت همسر این شهید است. این کتاب نوشته معصومه شیبانی است و از سوی انتشارات روایت فتح منتشرسال ۱۳۹۲ شده است.

۶- قاصد خنده رو، راوی مکمل فرهاد خضری است و از سوی انتشارات روایت فتح سال ۱۳۹۱منتشر شده است.

۷-قامت استوار، جلد اول موضوع آن یاران امام به روایت اسناد ساواک است؛ که مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات آن را در سال ۱۳۸۲ منتشر کرده است.

۸--قامت استوار، جلد دوم، موضوع آن یاران امام به روایت اسناد ساواک است؛ که مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات آن را در پاییز ۱۳۸۲منتشر کرده است.