غفلت از مقررات ملی ساختمان مخاطره آفرین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا خوشنویسان افزود: مردم امروز علاوه بر آلودگی فضای شهری با آلودگی فضای داخلی واحدهای مسکونی هم دسته و پنجه نرم می کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، انتخاب نوع سیستم حرارتی و گرمایشی منازل توسط مهندس طراح و سازنده در هنگام ساخت واحدهای مسکونی باید به گونه ای باشد که به هیچ عنوان اکسیژن داخل واحد مسکونی را از بین نبرد تا مخاطره ای برای ساکنان ایجاد نکند.

خوشنویسان با بیان اینکه متاسفانه این مباحث مورد غفلت قرار گرفته ادامه داد: در شرایطی که سازندگان واحدهای مسکونی دقت کافی را ندارند لااقل مردم خودشان باید سیستم حرارتی و گرمایشی که توسط سازنده تعبیه شده را با دقت تهیه و توسط مهندسان کارازموده نصب کنند تا مخاطرات احتمالی آن کاهش یابد.

این کارشناس استاندارد با بیان اینکه سیستم حرارت مرکزی ایمن ترین سیستم گرمایشی برای منازل است، توضیح داد: مردم باید در هنگام خرید سیستم‌های گرمایشی از یک مهندس طراح جهت طراحی یک سیستم مناسب کمک بگیرند و مهندس طراح نیز باید سیستم گرمایشی را از یک شرکت معتبر و دارای نشان استاندارد تهیه کنند.

وی با بیان اینکه در هنگام استفاده از پکیج باید به برخی از نکات توجه فراوان داشت گفت: افراد باید توجه داشته باشد در هنگام استفاده از پکیج‌ که اکسیژن لازم برای احتراق را از داخل خانه تهیه می‌کند، تهویه داخل ساختمان مناسب و اکسیژن داخل ساختمان به اندازه باشد.

خوشنویسان یادآور شد: اگر اکسیژن داخل منزل کافی نباشد پکیج به جای اینکه گازهای حاصل از احتراق را به خارج از منزل بفرستد برعکس به داخل خانه هدایت می کند که این مساله اگرچه به حادثه دلخراش و انفجار منجر نمی شود اما در بلند مدت سلامت ساکنان را به خطر می اندازد و اثار سوئی بر بدن انها دارد.

وی با اشاره به تلاش های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای فرهنگ سازی در این زمینه تاکید کرد: پکیج تهیه شده تنها باید توسط نصاب‌های مجاز همان شرکت نصب شود، اگر افراد وسیله گرمایشی خود را از یک شرکتی که مهر استاندارد را دارد تهیه کنند باید توسط مهندسین آن شرکت نصب شود زیرا ممکن است در جای مناسب نصب نشود و منجر به خفگی شود. افراد باید توجه داشته باشند برای نصب تنها نمایندگی های مجاز را به منزل راه دهند زیرا در غیر اینصورت با جان خود بازی کرده‌اند