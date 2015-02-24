دفتر هجدهم «روشنان پژوهش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو آقایاری سردبیر این نشریه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان در مقدمه‌ای با عنوان «نقد ادبی و نظام عقلانیت» اظهار داشته است که این شماره از نشریه تلاش می‌کند تا مبانی و راه کارهای تحقق نظام نقد و نقد بومی را به روشنی بکاود.

وی در مقدمه این شماره از نشریه - که از سوی اداره‌کل آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی کانون و با مدیرمسئولی محسن فضلی منتشر شده - تاکید کرده است: «این‌که همواره با سخن گفتن از نقد، در پی تحلیل معیارها و اصول برای به نقد کشیدن هستیم، حکایت از این دارد که نقد، اصولا عملی اندیشه‌ورزانه است. بدون معیار، به دور از اصول، امکان نقد وجود ندارد، برای هر نقدی، نقاد نیازمند متر و میزان برای سنجش است؛ بدون این میزان اساسا عمل نقد امکان پذیر نیست.»

در ادامه کمال بهروز‌کیا نویسنده؛ مترجم و پژوهش‌گر ادبیات، درآمدی بر نقد ادبی و نقد ادبیات کودک ونوجوان و نوجوان نوشته و سپس فروغ مهرزاد دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی در بخشی از مقاله‌اش با عنوان «داستان‌هایی که برایمان گفته شده؛ نیت نویسنده، نیاز خواننده، نظر منتقد» این نکته را مطرح کرده است که «وقتی درباره‌ ادبیات کودک صحبت می‌کنیم، پرسش‌های اصلی این است که نویسنده چه نوع ارتباطی با مخاطب و مخاطب چه انتظاری از خواندن اثر او دارد.»

نقد بومی و گفتمان ادبی مدرن به قلم خسرو آقایاری، زیباشناسی در نظریه‌های خواننده‌محور و بازتاب آن در ادبیات کودک» به قلم علی اصغر ارجی، «لذت از ادبیات، دروازه‌ ورود کودکان و نوجوانان به کتاب‌خوانی» به قلم مریم جلالی، «رویکردهای مناسب در نقد ادبی در حوزه‌ِ ادبیات کودک کدام‌اند؟» به قلم زهره قلزم، «رویکردها و کارکردهای نقد ادبی در روشنگری مخاطب نوجوان» به قلم فروغ علی شاهرودی، «از متن به تصویر(سازه‌های روایتی تصویر در کتاب‌های کودکان ونوجوانان)» به قلم جمال‌الدین اکرمی، «نقد تطبیقی ادبیات کودک» به قلم بهاره بهداد و «ویژگی‌های نقد ادبی در ادبیات کودک ونوجوان؛ رابطه‌ متن و فرامتن» به قلم محسن هجری، بخش‌های دیگری از دفتر هجدهم دو فصل‌نامه روشنان پژوهش را تشکیل می‌دهد.

همچنین نیره سادات هاشمی در این شماره از نشریه، نمایه‌ای از دو دهه نقد ادبیات کودک و نوجوان در مجلات تخصصی از سال ۱۳۷۲ تا بهار ۱۳۹۳ را گرد‌آوری و ارایه کرده است.

در بخش آزاد نشریه نیز مقاله‌ای با عنوان اقتباس برای درام کودکان و نوجوانان (با نگاهی نقادانه به برخی از نمایش‌نامه‌های اقتباسی موجود) به قلم بهرام جلالی‌پور منتشر شده است.

دو فصل‌نامه روشنان پژوهش ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۳ در ۲۶۰ صفحه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شمارگان ۳هزار نسخه و با قیمت ۵هزار تومان عرضه و از افسون امینی و نیره‌سادات هاشمی نیز به عنوان اعضای تحریریه آن نام برده شده است.