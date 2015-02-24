اطلس شهدای دانشگاه رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در نخستین و بزرگترین کنگره دانشگاهی شهدا و ایثارگران، الگوهای جاودانه اسوه های صبر که در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد، با اشاره به شرایط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سال های ۵۴ و ۵۵ که مساله انقلاب اسلامی مطرح بود، در جامعه دو دسته افراد وجود داشتند برخی معتقد به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بودند و برخی معتقد بودند که چون شاه با آمریکا متحد است و تا دندان مسلح می باشد، انقلاب پیروز نمی شود.

برای رفع ناملایمتی ها باید صبر و تلاش کنیم

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه با وجود مشکلات و ناملایمتی ها باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را شکر کنیم، گفت: امروز خداوند را شاکریم که با هدایت اسلامی و ایمان حضرت امام خمینی(ره) ما از ظلمت دوران شاه نجات پیدا کردیم. باید شاکر این باشیم که انقلاب اسلامی به ما استقلال و آزادی داد و باید بر ناملایمات صبر کنیم و خدا را شاکر باشیم که با تدبیر امام راحل ملت ایران، عزیزترین و بزرگترین ملت جهان است.

میرزاده ادامه داد: این استقلال و آزادی با رهبری امام خمینی(ره) و همراهی مردم و ایثار و فداکاری شهدا شکل گرفت و تلاش و فداکاری ایثارگران ما باعث ایجاد این حرکت بزرگ شد و حالا که امروز این انقلاب به نتیجه رسیده و ما به عزت و استقلال و آزادی در مقایسه با کشورهای دیگر دست یافته ایم، اینها دستاوردهای بزرگی است که باید شاکر آن باشیم، اما می دانیم که در عرصه های مختلف مانند عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناملایماتی داریم که باید تحمل و صبر کنیم و برای حل آن اندیشه و راهبرد داشته باشیم تا این مشکلات حل شود.

وی دانشگاه آزاد را از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: دانشگاه آزاد از دستاوردهای بزرگ این انقلاب است که تاثیر بسیار بالایی در توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی ایران گذاشته که با تدبیر امام(ره) و پشتکار آیت الله هاشمی نهال نوپای دانشگاه آزاد کاشته شد و امروز به یک درخت تنومند تبدیل شده و در سراسر ایران توانسته است اثرات بسیار خوبی داشته باشد.

۵ میلیون فارغ التحصیل کشور دانشگاه آزادی هستند

رئیس دانشگاه آزاد در ادامه اظهار داشت: ۵ میلیون از ۱۰ میلیون فارغ التحصیل دانشگاه های کشور متعلق به دانشگاه آزاد است و نزدیک به ۴۰ درصد بار آموزش عالی ایران برعهده این دانشگاه است که بدون اتکاء به بودجه نفت و با کمک مردم این دانشگاه تاسیس شد.

میرزاده افزود: حضور خانواده های شهدا و ایثارگران در دانشگاه آزاد ادامه راه شهدا است؛ چراکه ایران علاوه بر این عزت، استقلال و آزادی دارد، باید سرآمدی علمی هم داشته باشد و طبق سند علم و فناوری که در شهریور ۱۳۹۳ ابلاغ شد، ایشان فرمودند که باید ایران قطب علمی جهان اسلام شود که باید تا پایان برنامه ۱۴۰۴ این اتفاق رخ دهد و ایران در عرصه علم و فناوری به گونه ای برنامه‌ریزی کند که در منطقه و کشورهای همسطح‌مان برتر باشیم. حضور شما خانواده های شهدا و ایثارگر تداوم همین صبر، مقاومت و فداکاری است پایداری برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی است.

وی افزود: ما بسیار خوشحالیم که در دانشگاه آزاد اسلامی خانواده های بسیاری از شهدا و ایثارگران حضور دارند. ما خادم آنها هستیم و همه مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند که باید در خدمت این خانواده های عزیز باشند. در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی نزدیک به ۷۴ درصد خانواده های شهدا و ایثارگر تحصیل می کنند و این یعنی سالی ۱۰ هزار نفر در این دانشگاه از خانواده های ایثارگران حضور دارند.

رونمایی از اطلس شهدای دانشگاه آزاد در سال ۹۴

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اقدامات این دانشگاه برای سال ۱۳۹۴ گفت: در سال ۱۳۹۴ اطلس یادمان شهدای دانشگاه آزاد را که بالغ بر ۲۴۳ نفر شهید است، در سراسر کشور منتشر می کنیم و همچنین در اردیبهشت سال ۹۴ اولین دوره مسابقات سراسری شفاهی قرآن کریم را ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می کنیم. همچنین المپیاد سراسری علمی و فرهنگی و همچنین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر را با همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد در سال ۹۴ برگزار می کنیم.

میرزاده اضافه کرد: در سال آینده برنامه های وسیعی برای تقدیر و تجلیل و توجه به خانواده های شهدا و ایثارگر در دست اقدام داریم و همچنین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد را در تمامی واحدها برگزار می کنیم و نامگذاری سال ۹۴ را به نام شمیم ایثار در دستور کار داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان اظهار داشت: نزدیک به ۲۰۵۸ نفر از کارکنان دانشگاه آزاد از خانواده های شهدا و ایثارگران هستند و نزدیک به ۵۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و همچنین ۱۱۰ هزار نفر دانشجو از خانواده شهدا و ایثارگران در دانشگاه آزاد داریم.