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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۵

میرزاده در گفتگو با مهر:

بودجه ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد امروز بررسی می‌شود

بودجه ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد امروز بررسی می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد گفت: بودجه دانشگاه آزاد برای سال ۱۳۹۴ از لحاظ درآمدها ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و از لحاظ منابع ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که دانشگاه آزاد در آموزش عالی هزینه می کند.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که بودجه دانشگاه آزاد چه زمانی بررسی می شود، گفت: آخرین جلسه سال ۹۴ هیئت امنا امروز ۶ اسفند ماه برگزار می شود و میزان افزایش شهریه ها در سال ۹۴ هم در این جلسه مشخص می شود و همچنین در این جلسه در مورد سیاست های بودجه سال ۹۴ تصمیم گیری می شود.

وی در خصوص میزان این بودجه گفت: بودجه دانشگاه آزاد برای سال ۱۳۹۴ از لحاظ درآمدها ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و از لحاظ منابع ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که دانشگاه آزاد در آموزش عالی هزینه می کند.

کد مطلب 2506108

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