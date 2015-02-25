حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که بودجه دانشگاه آزاد چه زمانی بررسی می شود، گفت: آخرین جلسه سال ۹۴ هیئت امنا امروز ۶ اسفند ماه برگزار می شود و میزان افزایش شهریه ها در سال ۹۴ هم در این جلسه مشخص می شود و همچنین در این جلسه در مورد سیاست های بودجه سال ۹۴ تصمیم گیری می شود.

وی در خصوص میزان این بودجه گفت: بودجه دانشگاه آزاد برای سال ۱۳۹۴ از لحاظ درآمدها ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و از لحاظ منابع ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که دانشگاه آزاد در آموزش عالی هزینه می کند.