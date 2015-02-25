به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد با اشاره به اینکه دقایقی پیش با حضور رییس جمهور عملیات اجرایی راه آهن سریع السیر تهران-قم -اصفهان آغاز شد، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و استراتژی ریاست جمهور در خصوص توسعه زیرساخت های حمل و نقل با اولویت توسعه راه آهن در کشور و بر اساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ مبنی بر توسعه خطوط ریلی به میزان ۲۵ هزار کیلومتر، تکمیل و احداث خطوط ریلی در راس برنامه های وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار گرفته است.

وی افزود: برای احداث این خط ریلی در سال ۱۳۸۹ تفاهم نامه ای با یکی از شرکت های چینی به مبلغ ۵.۲ میلیارد یورو منعقد و سهم پیمانکار ایرانی در آن تنها به ۱۰ درصد محدود شد، اما در دولت یازدهم با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و مذاکرات مستمر مبلغ قرارداد به حدود ۲.۵ میلیارد یورو کاهش و سهم پیمانکاران ایرانی به ۶۵ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، افزود: در حال حاضر ۱۸ مرکز استان، ۱۰ بندر و ایستگاه های مرزی کشور با کشورهای همسایه به صورت مستقیم به شبکه ریلی متصل بوده که با بهره برداری بیش از ۴ هزار کیلومتر راه آهن در دست احداث، تمامی مراکز استان ها و بنادر و مرزهای اصلی کشور تحت پوشش مستقیم شبکه ریلی قرار خواهند گرفت.

نورزاد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان گفت: راه آهن سریع السیر به راه‌آهنی گفته می شود که سرعت قطارها در آن با لحاظ تمهیدات خاص از ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود و اکثر کشورهای توسعه یافته در صنعت حمل و نقل بیشترین سرمایه گذاری را بر توسعه راه آهن های خود قرار داده اند و قطارهای سریع‌السیر می‌توانند همانند دیگر زیرساخت های حمل و نقل با برنامه ریزی مناسب توسعه اقتصادی را تسریع نمایند.

معاون وزیر راه و شهرسازی طول این خط ریلی را ۴۱۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: احداث این خط ریلی امکان ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راه آهن سریع السیر در کشور، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل به میزان سالانه بیش از ۷ هزار میلیارد ریال، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق هدف پروژه و ارتقا جایگاه راه آهن ایران در منطقه و جهان را به همراه دارد.