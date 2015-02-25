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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

با حضور رئیس جمهور انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن سریع السیر تهران-اصفهان

آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن سریع السیر تهران-اصفهان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راه‌آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان با افزایش سهم پیمانکاران ایرانی از ۱۰ به ۶۵ درصد آغاز شد، گفت: سهم چینی‌ها از ۵.۲ میلیارد یورو به ۲.۵ میلیارد یورو رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد با اشاره به اینکه دقایقی پیش با حضور رییس جمهور عملیات اجرایی راه آهن سریع السیر تهران-قم -اصفهان آغاز شد، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و استراتژی ریاست جمهور در خصوص توسعه زیرساخت های حمل و نقل با اولویت توسعه راه آهن در کشور و بر اساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ مبنی بر توسعه خطوط ریلی به میزان ۲۵ هزار کیلومتر، تکمیل و احداث خطوط ریلی در راس برنامه های وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار گرفته است.

وی افزود: برای احداث این خط ریلی در سال ۱۳۸۹ تفاهم نامه ای با یکی از شرکت های چینی به مبلغ ۵.۲ میلیارد یورو منعقد و سهم پیمانکار ایرانی در آن تنها به ۱۰ درصد محدود شد، اما در دولت یازدهم با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و مذاکرات مستمر مبلغ قرارداد به حدود ۲.۵ میلیارد یورو کاهش و سهم پیمانکاران ایرانی به ۶۵ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، افزود: در حال حاضر ۱۸ مرکز استان، ۱۰ بندر و ایستگاه های مرزی کشور با کشورهای همسایه به صورت مستقیم به شبکه ریلی متصل بوده که  با بهره برداری بیش از ۴ هزار کیلومتر راه آهن در دست احداث، تمامی مراکز استان ها و بنادر و مرزهای اصلی کشور تحت پوشش مستقیم شبکه ریلی قرار خواهند گرفت.

نورزاد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان گفت:  راه آهن سریع السیر به راه‌آهنی گفته می شود که سرعت قطارها در آن با لحاظ تمهیدات خاص از ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود و اکثر کشورهای توسعه یافته در صنعت حمل و نقل بیشترین سرمایه گذاری را بر توسعه راه آهن های خود قرار داده اند و  قطارهای سریع‌السیر می‌توانند همانند دیگر زیرساخت های حمل و نقل با برنامه ریزی مناسب توسعه اقتصادی را تسریع نمایند.

معاون وزیر راه و شهرسازی طول این خط ریلی را ۴۱۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: احداث این خط ریلی امکان ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راه آهن سریع السیر در کشور، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل به میزان سالانه بیش از ۷ هزار میلیارد ریال، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق هدف پروژه و ارتقا جایگاه راه آهن ایران در منطقه و جهان را به همراه دارد.

کد مطلب 2506361

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