به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سایمون تمپلار بازخواهد گشت. شخصیت بريتانيايي مبارز در برابر جرم و جنایت که نقش او را راجر مور قبل از تبدیل شدنش به جیمز باند در دهه ۱۹۶۰ بازی کرده بود، به شبکه آیتیوی بازمیگردد.
اد ویتمور نویسنده كه از نویسندگان سریال «واکینگ دد» و فیلم «هویت» است با کریس لانت همکاری کرده تا بتواند سریال «قدیس» را برای تماشاچیان مدرن بازسازی کند. اولین اپیزود این سریال تا سال آینده آماده پخش خواهد شد.
سریال «قدیس» که با اقتباس از مجموعه کتابهای لزلی چتریس ساخته شده بود، داستان شخصیت سایمون تمپلار را تصوير میکند؛ فردی رابینهود مانند و شیکپوش که علاوه بر جلوگیری از جرم و جنایت، خودش هم جرمهای مختلف مرتکب میشد و همیشه هم کارت مخصوص خود را برای دشمنانش روی میز باقی میگذاشت. علاوه بر نقشآفرینی ماندگار راجر مور در این نقش، هالیوود هم این سریال را در سال ۱۹۹۷ بازسازی کرده بود و ول کیلمر مسئولیت ایفای نقش او را بر عهده داشت.
ویتمور در صحبتهایش درباره شخصیت تمپلار گفت: بعد از پخش و شهرت سریال «برکینگ بد»، حالا درخواست مردم برای شخصیتهایی که از نظر اخلاقی در منطقه خاکستری به سر میبرند بیشتر شده است. سایمون تمپلار هم از آن دسته شخصیتهای رابینهودی است که جاودانه است و باقی خواهد ماند.
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