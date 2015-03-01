بازنگری آیین نامه اجرایی ارزشیابی توصیفی پایه دوم ابتدایی

محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار مهر از بازنگری ارزشیابی توصیفی خبر داد و اظهار کرد: ارزشیابی توصیفی یک نظام ارزشیابی مورد تایید اکثر کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت است.

وی افزود: ارزشیابی توصیفی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است و در پایه اول و دوم ابتدایی اجرا می شود، اخیرا بر اساس پژوهش های انجام شده در حال بازنگری آیین نامه اجرایی ارزشیابی توصیفی هستیم.

معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به برخی از مشکلات و نظرات در مورد شیوه اجرای ارزشیابی توصیفی این آیین نامه مورد بازنگری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه اصل ارزشیابی توصیفی مورد انتقاد نیست، تصریح کرد: نحوه اجرا و ساماندهی ارزشیابی توصیفی در پایه دوم ابتدایی مورد بازنگری قرار می گیرد.

دیمه ور یادآور شد: کارگروهی از صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در معاونت آموزش ابتدایی برای بازنگری بر نحوه اجرای ارزشیابی توصیفی تشکیل شده و در حال بررسی این موضوع هستند.