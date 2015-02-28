مشکلات مالی موضوع درون خانوادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سوشا مکانی پس از پایان تمرین امروز پرسپولیس در خصوص شرایط فعلی تیم گفت: فعلا تمرینات‌مان را به خوبی دنبال می‌کنیم و کاملا آماده هستیم تا به امید خدا بتوانیم با ارائه بازی خوب بنیادکار را شکست دهیم.

وی در رابطه با مشکلات مالی پرسپولیس افزود: بحث مالی یک بحث خانوادگی است و مطمئنا در خانواده حل می‌شود. اصلا درست نیست که بخواهیم در بیرون از محیط خانواده ما این مشکل مطرح شود و در خانواده حل می‌شود.

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: مدیریت باشگاه تلاش خود را می‌کند تا این مشکلات را برطرف کنند. کادر فنی تیم هم تمام تلاشش را می‌کند تا برای بچه‌ها پیش از سال نو کاری را انجام دهد و این مشکل را برطرف کند. این گونه مشکلات حل شدنی است و فقط امیدوارم که زودتر برطرف شود.