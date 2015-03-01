جوانان امروز در دفاع از كشورشان از نسل اول انقلاب سبقت خواهندگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اسفند ماه سال جاری در همدان شاهد ترافیك برگزاری یادوارهای شهدا است كه در این بین ۱۴ اسفند یادواره ای برای ۴۰۰ شهید گردان های آتش سپاه انصار الحسین(ع) همدان برگزار خواهد شد.

دبیر برگزاری این یادواره ظهر یكشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه گردان های توپخانه از غرب تا جنوب كشور در دوران جنگ تحمیلی ایثارگری ها فراوانی داشته اند، بیان داشت: آنان با اطاعت از رهبری اجازه تصرف خاك ایران را به دشمنان ندادند و تا آخرین نفس از انقلاب اسلامی دفاع كردند.

سید محمد موسوی ادامه داد: توپخانه با اجرای آتش سیستم پدافندی دشمن را متزلزل می كرد تا گردان های حاضر در عملیات بتوانند به اهداف خود برسند و با وجودی كه دشمن حملات هوایی و توپخانه ای سنگین بر روی مواضع توپخانه خودی اجرا می كرد اما سپاه انصار الحسین(ع) با اهدا ۴۰۰ شهید در گردان های توپخانه از خود فداكاری نشان دادند.

وی با اشاره به اینكه تاكنون شش یادواره برای این شهدا برگزار شده و در سال جاری نیز این یادواره با محوریت سردار شهید مصطفی نستاج برگزار خواهد شد، در خصوص نیاز جوانان به الگو گرفتن از شهدای جنگ تحمیلی بیان داشت: وقتی در عملیات مرصاد همه با پیام امام خمینی (ره) برای یاری جبهبه های جنگ مواجه شدند جوانانی به خط مقدم آمده بودند كه ظاهر آنان به رزمندگان نمی خورد که این نشان می دهد از درون جوانان نسل حاضر خبر نداریم و بیشتر ظاهرا آنان را می بینیم.

جوانان امروز در دفاع از كشورشان از نسل اول انقلاب سبقت خواهند گرفت موسوی افزود: جوانان نسل امروز انقلاب از این چنین برنامه هایی استقبال می كنند و اگر دشمن قصد حمله به كشور را داشته باشد حتی از جوانان نسل اول انقلاب نیز در دفاع از كشورشان سبقت خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینكه شهدا را نباید فراموش كرد، اذعان داشت: دشمن با امكانات رسانه و هجمه فرهنگی در حال غلبه كردن بر ماست، ۳۰ درصد از یادواره های شهدا توسط دشمنان به حاشیه رانده شده است.

یكی از رزمندگان همدانی حاضر در این نشست نیز با اشاره به اینكه دوران دفاع مقدس موجب بروز استعدادهای جوانان شد، بیان داشت: با كمبود امكانات تجهیزاتی گردان های توپخانه راه اندازی شد و در حالی كه آموزش استفاده از كوچكترین تجهیزات را نداشتیم پس از جنگ تحمیلی ۱۰ تیپ توپخانه و ۵۰ گردان توپخانه در كشور به وجود آمده بود.

گفتنی است سردار شهید نستاج متولد سال ۱۳۳۸ در محله ضرابی همدان بوده و در دوران جنگ تحمیلی فرمانده گردان توپخانه ها لشگر انصار الحسین(ع) را به عهده داشته که در سال ۱۳۷۹ در ماموریتی نظامی در تهران به شهادت می رسد.