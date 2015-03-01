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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۴

جدول قیمت سکه و ارز در یک‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در یک‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌یک‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۹۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۹۰۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۱۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۵ تومان، هر یورو را ۳۸۷۹ تومان، هر پوند را ۵۳۰۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۸۶۵۰۰
نیم سکه۵۱۵۰۰۰
ربع سکه۲۸۵۵۰۰
گرمی۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۰۹۰۲
نوع ارز 
دلار۳۴۲۵
یورو۳۸۷۹
پوند۵۳۰۰
درهم۹۳۸
کد مطلب 2509013

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