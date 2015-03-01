به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار ۹۹۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزارتومان، ربع سکه ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۰ هزار و ۹۰۲ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۱۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۵ تومان، هر یورو را ۳۸۷۹ تومان، هر پوند را ۵۳۰۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)