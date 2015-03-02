به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با بیان اینکه طرح اجرای و تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی اولویت نخست بخش آب کشور در سال آینده خواهد بود اظهارداشت: در این طرح، باید جلوی هرگونه تعدی و برداشت غیرقانونی منابع آب گرفته شود؛ چرا که اگر رهاشدگی، بی‌ انضباطی و لجام‌ گسیختگی در مدیریت آب حاکم شود، صحبت از پایداری منابع آب یک توهم است.

معاون وزیر نیرو اظهارداشت: باید آب مورد نیاز برای توسعه کشاورزی و صنایع از طریق ارتقای بهره‌ وری تامین شود نه از طریق افزایش مصرف آب؛ چرا که منابع آب کشور تحمل بارگذاری جدید را ندارد.

وی با تاکید بر لزوم پیاده‌ سازی طرح حسابداری ملی آب در کشور گفت: در سال‌ های اخیر، برداشت‌ های بی‌ حد و حصر از چاه‌ های غیرمجاز و همچنین برداشت‌ های اضافی چاه‌ های مجاز بیشتر از مقدار مشخص‌ شده در پروانه بهره‌ برداری منابع آب، گرفتار بی‌ تعادلی شده و باید بخش آب حساب و کتاب مشخص خود را داشته باشد.

میدانی ادامه داد: نخستین کسانی که از این وضعیت نابسامان برداشت آب ضربه خواهند خورد، خود بهره‌ برداران مجاز و کشاورزان هستند؛ چرا که آنان در کنار این چاه‌ سرمایه‌ گذاری‌ های مختلفی انجام داده‌ اند و با تجهیز زمین کشاورزی، کشت‌ و کار خود را درست کرده‌ اند و اگر منابع آب از بین برود، این کشاورزان آسیب خواهند دید.

این مقام مسئول در وزارت نیرو از تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح اجرای احیا و تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی خبر داد و گفت: در کنار اجرای قانون، فعالیت‌ های فرهنگی نیز مورد نیاز است و باید زمینه لازم برای مشارکت و همراهی ذی‌ نفعان برای اجرای این طرح تفاهم شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره تامین اعتبار مالی طرح افزود: یکی از برنامه‌ های این طرح، نصب دستگاه‌ های اندازه‌ گیری در چاه‌ های برداشت آب است که این نیازمند تامین اعتبار لازم برای خرید و نصب این دستگاه‌ ها بوده و خوشبختانه در لایحه بودجه ۹۴ اعتبار این طرح حدود ۲۰ برابر شد؛ امیدواریم در تخصیص اعتبار نیز منابع لازم به‌ موقع در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد.

وی درباره اهمیت حفظ این منابع برای تامین آب شرب شهرهای کشور گفت: امروز ۶۰ درصد از نیازهای آب کشور از سفره‌ های زیرزمینی تامین می‌ شود و ما وابسته به این منابع ارزشمند هستیم. در فلات مرکزی ایران برای تامین آب شرب برخی شهرها همچون کرمان ۱۰۰ درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌ کنند و یا آب شرب شهر شیراز در فصل گرم ۸۳ درصد از آب‌ های زیرزمینی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: متاسفانه خیلی از مردم متوجه وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی نیستند و هنوز به‌ دنبال حفر چاه و برداشت‌ های بی‌ رویه از آب زیرزمینی هستند؛ ما نباید فشار توسعه کسب‌ و کار کشاورزی را بر سفره‌ های زیرزمینی بارگذاری کنیم.

میدانی درباره هدفگذاری انجام‌ شده در این طرح گفت: برداشت آب از سفره‌ های زیرزمینی باید ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد که اگر به انجام این کار موفق شویم، افزون‌ بر جلوگیری از روند افت منابع آب تجدیدپذیر، برداشت‌ های اضافه از منابع استاتیک هم جبران خواهد شد.