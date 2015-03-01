25 درصد سالمندان اردبیل تحت پوشش کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: از ۶۳ هزار نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد ۴۳ درصد مددجویان بالای ۶۰ سال سن دارند.

وی افزود: این به این معنی است که از ۱۰۶ هزار نفر جمعیت بالای ۶۰ سال اردبیل، ۲۷ هزار نفر یا به عبارتی ۲۵ درصد سالمندان این استان تحت حمایت کمیته امداد است.

مدیر کل کمیته امداد استان تصریح کرد: در مقایسه آمار سالمندان تحت پوشش کمیته امداد مشاهده می شود جمعیت رو به پیری است و برای این مهم باید فکر اساسی صورت گیرد.

زلالی حمایت و اکرام از سالمندان را از وظایف و سیاست های کمیته امداد دانست و افزود: تلاش ما بر این است در حوزه های مختلف خدمات مورد نیاز برای این قشر ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد حمایت از ۱۸۱ بیمار زمین گیر را بر عهده دارد، افزود: علاوه بر هزینه درمان این تعداد هزینه های حمایتی دیگر نیز به این گروه پرداخت می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان پوشش ۴۰۰ بیمار صعب العلاج را یادآور شد و گفت: در بین این بیماران، بیماران سرطانی، ام اس و دیالیزی وجود دارد که هزینه های سرسام آوری برای درمان پرداخت می کنند.

حمایت درمانی ۴۰ درصد از مددجویان

به گفته این مسئول حمایت های درمانی بیمه کمیته امداد شامل حال ۲۵ هزار نفر و به عبارتی ۴۰ درصد تعداد مددجویان می شود.

زلالی تصریح کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۴ میلیارد ریال جهت پوشش بیمه این تعداد هزینه شده است.

وی با اذعان به اینکه این افراد اغلب ساکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند، افزود: علاوه بر این به صورت موردی افرادی از طریق کمک های مردمی و صدقات تحت حمایت قرار گرفته اند.

مدیر کل کمیته امداد استان از دیگر خدمات درمانی بهداشتی را حمایت از مادران و فرزندان عنوان و اضافه کرد: در همین راستا هزار و ۵۰۰ مادر و فرزند بر حسب نظر کارشناسان بهداشت اقلام بهداشتی و تغذیه دریافت می کنند.

زلالی عقد قرارداد با اغلب پزشکان متخصص را از دیگر خدمات درمانی این دستگاه اجرایی برشمرد و گفت: علاوه بر تامین هزینه های درمانی کمیته امداد به دنبال ارتقا کیفی شاخص های بهداشتی و درمانی است.