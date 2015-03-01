سه محور مواصلاتی اردبیل نیازمند تقویت پایگاه های امدادی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت پایگاه های امدادی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ پایگاه جاده ای داریم که ۱۲ مورد ثابت و مابقی سیار است و در تعطیلات نوروز همگی فعال خواهند بود.

وی افزود: اردبیل نسبت به پوشش پایگاه های بین شهری وضعیت مطلوبی دارد و یکی از دلایل آن نزدیکی محورهای مواصلاتی به یکدیگر و گستره محدود استان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه توسعه پایگاه ها با توجه به استانداردهای خاصی انجام می شود، اضافه کرد: در خود استان نیز توسعه پایگاه ها باید با رعایت این مولفه ها باشد.

به گفته غیبی هرپایگاه باید با پایگاه بعدی ۵۰ کیلومتر فاصله داشته باشد و به جمعیت شهری و پاسگاه پلیس راه نزدیک باشد ودر عین حال امکان سرویس دهی تلفن همراه در محدوده آن وجود داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این استانداردها در حال حاضر در سه محور با کمبود مواجه ایم که این کمبودها در طول عملیات امداد و نجات و بررسی شرایط و امکانات شناسایی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: در محور سرچم یک پایگاه دایر شده و ضروری است در سرچم- کجل نیز پایگاهی از طریق اورژانس یا هلال احمر احداث شود.

غیبی محور دوم را اهر- مشگین شهر خواند که پایگاه شهرستانی دارد و استان هم باید پایگاه دایر کند.

به گفته این مسئول در محور پارس آباد- بوران نیر هلال احمر نیازمند یک پایگاه مناسب است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از آمادگی تمامی پایگاه ها در تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: در این پایگاه ها ۳۶۰ نیروی امدادی در آماده باش کامل هستند.

غیبی اضافه کرد: ۲۰ دستگاه‌ آمبولانس، ۱۳ دستگاه خودروی ست نجات، یک دستگاه خودرو آرگو و ۱۱ مورد امداد موتوری برای فعالیت بهینه پایگاه ها در اختیار خواهد بود.