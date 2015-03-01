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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۴

غیبی:

سه محور مواصلاتی اردبیل نیازمند تقویت پایگاه های امدادی است

سه محور مواصلاتی اردبیل نیازمند تقویت پایگاه های امدادی است

اردبیل – مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل تاکید کرد که سه محور مواصلاتی در استان نیازمند تقویت پایگاه های امدادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت پایگاه های امدادی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ پایگاه جاده ای داریم که ۱۲ مورد ثابت و مابقی سیار است و در تعطیلات نوروز همگی فعال خواهند بود.

وی افزود: اردبیل نسبت به پوشش پایگاه های بین شهری وضعیت مطلوبی دارد و یکی از دلایل آن نزدیکی محورهای مواصلاتی به یکدیگر و گستره محدود استان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه توسعه پایگاه ها با توجه به استانداردهای خاصی انجام می شود، اضافه کرد: در خود استان نیز توسعه پایگاه ها باید با رعایت این مولفه ها باشد.

به گفته غیبی هرپایگاه باید با پایگاه بعدی ۵۰ کیلومتر فاصله داشته باشد و به جمعیت شهری و پاسگاه پلیس راه نزدیک باشد ودر عین حال امکان سرویس دهی تلفن همراه در محدوده آن وجود داشته باشد.

 وی افزود: بر اساس این استانداردها در حال حاضر در سه محور با کمبود مواجه ایم که این کمبودها در طول عملیات امداد و نجات و بررسی شرایط و امکانات شناسایی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: در محور سرچم یک پایگاه دایر شده و ضروری است در سرچم- کجل نیز پایگاهی از طریق اورژانس یا هلال احمر احداث شود.

غیبی محور دوم را اهر- مشگین شهر خواند که پایگاه شهرستانی دارد و استان هم باید پایگاه دایر کند.

به گفته این مسئول در محور پارس آباد- بوران نیر هلال احمر نیازمند یک پایگاه مناسب است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از آمادگی تمامی پایگاه ها در تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: در این پایگاه ها ۳۶۰ نیروی امدادی در آماده باش کامل هستند.

غیبی اضافه کرد: ۲۰ دستگاه‌ آمبولانس، ۱۳ دستگاه خودروی ست نجات، یک دستگاه خودرو آرگو و ۱۱ مورد امداد موتوری برای فعالیت بهینه پایگاه ها در اختیار خواهد بود.

کد مطلب 2509149
محمد میرزایی ناطق

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