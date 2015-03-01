بیشترین آمار گرایش به مصرف مواد مخدر ۱۵ سالگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به مخاطراتی که فناوری های روز می تواند برای افراد جامعه به همراه داشته باشد، گفت: بیشترین آسیب های اجتماعی دانش آموزان مربوط به استفاده نامحدود دانش آموزان از این امکانات است.

سردار چناریان ادامه داد: مصرف مواد روان گردان، ارتباط نامناسب دختر و پسر، بلوغ زودرس، انتشار عکس و فیلم های غیراخلاقی و فرار از منزل از جمله آسیب هایی است که جامعه دانش آموزی را تهدید می کند.

این مسئول انتظامی ابراز داشت: دشمنان قصد دارند از طریق بازی های نظیر جی. تی. آی، انگری بردز و سیمز بر اذهان دانش آموزان تاثیر بگذارند که این امر هوشیاری مسئولین و خانواده ها را می طلبد.

وی از برگزاری چهار هزار کلاس مشترک بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی طی سال گذشته در کرمان خبر داد و ابراز داشت: آسیب های اجتماعی قابل کنترل هستند و باید در این زمینه برنامه ریزی صورت گیرد.

سردار چناریان مصرف مواد مخدر را از جمله آسیب های حوزه دانش آموزی دانست و تصریح کرد: در سال ۹۰ رفتارهای پرخطر دانش آموزان کرمانی در مقطع متوسطه مورد پایش قرار گرفت که براساس آن مشخص شد میزان گرایش دانش آموزان پسر به مواد مخدر بیشتر از دختران است.

فرمانده انتظامی استان کرمان میزان مصرف مواد مخدر نسبت به سال ۹۲ را دو برابر دانست و گفت: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شده که سن ۱۵ سالگی بیشترین فراوانی نخستین تجربه مصرف مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.