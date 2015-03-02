سال طلایی ورزش اسکی در همدان/ کسب جایگاه پس از ۱۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش اسکی یکی از جذاب ترین و مفرح ترین ورزش های زمستانی بوده که در بین قشر جوان از علاقه مندان بیشماری برخوردار است و کشورمان با شرایط آب و هوایی خاص خود خصوصا در استان همدان باعث شده تا این رشته طرفداران بسیار زیادی داشته باشد.

مسابقات اسكی را میتوان در رشته های آلپاین، مارپیچ و مارپیچ كوچك، سرعت یا شوس، باله، استقامت بیاتلون، اسكی صحرانوردی، دان هیل، اسكی آزاد، اسكی صحرایی با پرش، پرش با اسكی و اسنوبُرد نام برد.

براساس نظر پزشکان ورزش های هوازی نظیر اسکی، گردش خون را تنظیم کرده و سبب می شود که تمام بافت های بدن در بهترین حالت خود قرار بگیرند و این امر سبب می شود که فرد به ندرت دچار بیماری هایی نظیر فشار خون و یا سکته قلبی شود.

شاید تعرق در آب و هوای سرد قدری عجیب به نظر برسد، اما کسی که اسکی میکند، به شدت عرق می کند که این امر با مشاهده اسکی بازها کاملاً قابل درک است.

ار سوی دیگر افرادی که بدن آنها از سلامتی بالایی برخوردار باشد، قادرند تا علائم کهولت سن نظیر کم شدن قدرت جسمانی، کاهش توده ماهیچه ای، انعطاف پذیری، و متابولیسم کند را به تعویق بیندازد.

در آخر می توان به این نکته اشاره کرد که فواید اسکی به قدری بالاست که به راحتی می تواند اعتماد به نفس و قدرت را در فرد افزایش داده و این افراد به راحتی می توانند با دیگران ارتباط برقرار کرده و قاطعانه با چالش های زندگی برخورد کنند.

اما استان همدان با داشتن آب و هوایی کوهستانی و در این میان پیست اسکی تاریک دره که در ۱۰ کیلومتری همدان قرار دارد و دومین پیست اسکی بعد از پیست دیزین در کشور بوده که دارای برند جهانی است و یکی از جاذبه های توریستی و تفریحی استان همدان محسوب می شود باعث شده تا این استان یکی از قطب های اصلی ورزش اسکی در کشور باشد

رئیس هیئت اسکی استان همدان در همین زمینه با اشاره به ورزش اسکی در همدان اظهار داشت: مردم همدان از گذشته علاقه بسیار زیادی به دلیل وضعیت جوی همدان به ورزش های زمستانی و به ویژه اسکی دارند و هر ساله شاهد این هستیم که حتی از سایر استان ها علاقه مندانی برای اسکی به همدان سفر می کنند.

کاظم عرب افزود: متاسفانه امسال در اکثر شهرهای کشور همچنین در استان همدان ریزش برف نسبت به سال های گذشته بسیار کم بود و این امر باعث شد تا مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه کمیته فنی پیست اسکی تاریک دره همدان تمهیداتی انجام داده است، گفت: با تشکیل جلساتی در کمیته فنی و باحضور مسئولین پیست، با نیروی کار و ماشین آلاتی که در اختیار بود برف ها را جابه جا کردیم.

رئیس هیئت اسکی استان همدان عنوان کرد: از سایر قسمت های کوه که برف وجود داشت برف را جا به جا کردیم و به پیست انتقال دادیم که اسکی بازان فعالیت کنند.

عرب با اشاره به دعوت اسکی بازان همدانی به اردوی تیم ملی بیان کرد: اردوی تیم ملی شش و هفت فروردین ماه سال آینده در پیست بین المللی دیزین تهران برگزار خواهد شد که در سه رده سنی اسکی بازان همدان به این اردو دعوت شده اند که در نهایت منتخب اسکی بازان استان های کشور به مسابقات دانش آموزی جهان که با نام مسابقات پینوکیو در ایتالیا برگزار می شود اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با اشاره به استعدادیابی در رشته اسکی در همدان گفت: هیئت اسکی استان همدان سه سال پیش با آموزش و پرورش استان تفاهم نامه امضا کرده تا سنین زیر ۱۵ سال به طور کاملا رایگان از طریق مربیان هیئت آموزش ببینند.

عرب عنوان کرد: امسال نیز بیش از ۵۵ نفر از صفر تا ۱۰۰ به طور رایگان آموزش داده شده و همچنین توجه به امر استعدادیابی یکی از اولویت های و برنامه های اصلی هیئت اسکی استان است که هر ساله به طور منظم انجام می شود.

وی با بیان اینکه استقبال مردم از این رشته مناسب است، بیان کرد: بیش از ۱۷۰ نفر به طور رسمی و سازمان یافته و دارای بیمه ورزشی در رشته اسکی فعالیت می کنند.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با بیان اینکه علاقه مندان به این رشته چندین برابر این رقم است که با سایر بیمه های ورزشی در این رشته فعالیت می کنند، گفت: به طور مثال ورزشکار بیمه رشته کوهنوردی را دارد اما در رشته اسکی نیز فعالیت می کند اما این ۱۷۰ نفر ورزشکارانی هستند که یه صورت حرفه ای در مسابقات ما شرکت می کنند.

عرب با اشاره به وضعیت مربیگری در رشته اسکی گفت: این رشته مانند سایر رشته ها تعداد مربی بسیاری ندارد چراکه روند جذب آن بسیار دشوار است و سن مربیگری برای رشته اسکی ۲۰ سال تمام است و تفاوت های بسیاری با سایر رشته ها دارد.

وی عنوان کرد: چندی پیش در کلاس مربیگری در استان اصفهان تعداد ۶۰ نفر ثبت نام کردند که تنها ۱۲ نفر از این تعداد در پایان این کلاس ها موفق به قبولی شدند و این موضوع در شرایطی رقم خورده که هر کدام از این نفرات بالای ۴ سال سابقه فعالیت در این رشته را داشته و این موضوع نشان از سختی مربیگری در رشته ورزشی اسکی است.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با بیان اینکه ۴۴ مربی در استان همدان در رشته اسکی فعالیت می کنند بیان کرد: از روز شنبه هفته جاری یک دوره کلاس مربیگری درجه ۳ در همدان برگزار شده است.

عرب یادآور شد: ۲۵ نفر در دو بخش آقایان و بانوان برای شرکت در این کلاس ها ثبت نام کردند که در روز اول ورودیه این کلاس ها برگزار شد و نفرات قبول شده به طور رسمی در کلاس ها شرکت کردند، همچنین این کلاس ها به مدت هشت روز و زیر نظر مدرسان فدراسیون اسکی و با حضور رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی در حال برگزاری است.

اسکی بازان همدانی پس از ۱۵ سال در مسابقات کشوری صاحب جایگاه شدند وی با اشاره به حضور موفق اسکی بازان همدانی در مسابقات کشوری بیان کرد: در مسابقات قهرمانی کشور که در تبریز و در رده سنی نوجوانان برگزار شد تیم نوجوانان هیئت اسکی استان همدان کاپ سوم تیمی این مسابقات را کسب کرد.

رئیس هیئت اسکی استان همدان افزود: همچنین در مسابقاتی که در پیست بین المللی دیزین تهران برگزار شد تیم جوانان الف و ب همدان در رتبه چهارم قرار گرفتند که این مقام ها افتخار بزرگی برای ورزش استان است.

عرب با بیان اینکه پیست تاریک دره همدان نقطه قوت ورزش اسکی همدان است، گفت: پیست اسکی تاریک دره همدان یکی از بزرگترین پیست های اسکی ایران و دارای تاییدیه بین المللی است که پس از پیست های شمشك و دیزین به عنوان منحصر به فردترین پیست اسكی در تمام كشور مطرح است.

وی یادآور شد: این پیست با یك هزار و ۶۰۰ متر طول قابلیت برگزاری مسابقات اسكی روی چمن و برف را در تمام فصول سال دارد و تله سیژ این مجموعه با ۱۰۰ صندلی و یك هزار و ۶۰۰ متر طول خط، فعال شده و با راه اندازی این دستگاه وسعت پیست به ۵۰ هكتار رسیده است.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با اشاره به جایگاه هیئت اسکی استان همدان گفت: سال گذشته در ارزشیابی فدراسیون اسکی کشور در بین ۱۵ هیئت اسکی کشور رتبه اول را به خود اختصاص دادیم.

عرب عنوان کرد: امسال نیز اسکی استان عملکرد خوبی را به نمایش گذشت و دعوت از اسکی بازان همدان پس از سالیان دراز به اردوی تیم ملی و کسب مقام در مسابقات قهرمانی کشور پس از ۱۵ سال افتخار بسیار بزرگی برای دستگاه ورزش استان و هیئت اسکی استان همدان است.