تشکیل صندوقی برای اشتغال بهبودیافتگان مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری معرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: برای راه اندازی این صندوق اعتباری در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از این طریق موضوع شغل مناسب افراد بهبودیافته را عملیاتی کنیم.

وی در ادامه با اعلام اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال نهادینه کردن اقدامات در زمینه پیشگیری، درمان و مقابله در خصوص مواد مخدر است، افزود: در حوزه درمان بهترین مراکز را در استانها برای ترک معتادان در نظر گرفته ایم که این مراکز با کمک روانشناسان ماهر در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.

رحمانی فضلی گفت: جذب همکاری همه مردم در همه سطوح ، یکی از بزرگترین و موثرترین اقدامات ستاد است تا از طریق آن به یک و نیم درصد افراد معتاد در جامعه بیشترین و بهترین کمک رسانی انجام شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید به افرادی که به دام مواد مخدر گرفتار شده اند کمک شود، افزود: این کمک باعث می شود یک مبارزه جدی با مواد مخدر در سطح کشور انجام شود و ما تلاش می کنیم با برنامه ریزی دقیق، بحث مبارزه را ساماندهی کرده و در این راه از شیوه های جدید مقابله در برنامه های پیشگیری و درمان ستاد استفاده کنیم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اعلام همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و سپاه پاسداران، افزود: گام های خوبی در مرزهای کشور برای مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر در کشور برداشته شده و قول داده ایم که سال بعد مدیریت کامل در مرزهای شرقی کشور صورت گیرد.