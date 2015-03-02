به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «افسانه پرویت آیگو» محصول سال ۲۰۱۱ آمریکا به کارگردانی چاد فردریش به مدت ۸۳ دقیقه، روی پرده سینما تک موزه می رود.

«پرویت‌ آیگو»، نام مجتمعی مسکونی‌ است که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم برای اسکان طبقات پایین اجتماعی در سن‌لوئیس ساخت شد، اما بیست سال پس از ساختش به دلیل فروپاشی زندگی اجتماعی‌اش، به طور کلی تخریب شد.

منتقدان معماری، از تخریب این بنا برای حمله به معماری مدرن استفاده کردند. از جمله چارلز جنکس، نظریه‌پرداز مشهور معماری، لحظه‌ انفجار این ساختمان‌ها را لحظه‌ «مرگ معماری مدرن» نامیده‌ است. اما این فیلم، روایت پیچیده‌تری از این مجتمع‌ مسکونی (از زبان ساکنانش) ارائه می‌دهد و شرح می‌دهد که مساله‌ آن فراتر از معماری‌ اش بوده‌ است.

تماشای این فیلم برای همه علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.