تماس های ۱۱۵ اردبیل تا سه سال آرشیو می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غیبتی ظهر دوشنبه در بازدید خبرنگاران از مرکز ۱۱۵ اردبیل تصریح کرد: در این مرکز شش خط تلفن اصلی و چهار خط اضافی دایر است.

وی با اذعان به پاسخگوی کارشناسان پرستاری به تماس های مردمی با ۱۱۵ اضافه کرد: در عین حال دو بی سیم حوادث با فرکانس های متفاوت یکی مربوط به دستگاه های خدمت رسان و دیگری مربوط به خود اورژانس دایر است.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان تصریح کرد: بعد از تماس فرد با ۱۱۵ تماس به صورت اتوماتیک ضبط می شود و به این آرشیو به غیر از ریاست اورژانس و معاونت فنی فردی دسترسی ندارد.

غیبتی افزود: به عنوان مثال در هر حادثه زمان اعلام، زمان اعزام اورژانس و مواردی از این دست کاملا ضبط شده و تا سه سال آرشیو می شود.

وی با بیان اینکه بعد از تماس فرد آمبولانس از نزدیک ترین پایگاه به محل اعزام می شود، اضافه کرد: در تمام طول عملیات هم از طریق بی سیم، هم تلفن موبایل و هم ارتباط تلفنی مرکز با کارشناسان اعزامی در ارتباط است.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان تاکید کرد: در عین حال اگر حادثه ای به یک دستگاه خدمت رسان گزارش شود اولین دستگاه گیرنده گزارش در صورت نیاز سایر دستگاه های خدمت رسان را مطلع می سازد تا در محل حضور یابند.

به گفته غیبتی مرکز ۱۱۵ فعالیت ۲۴ ساعته دارد و متاسفانه رقم تماس های مزاحمت تلفنی روزانه تا ۲۰۰ مورد است.

وی یادآور شد: یک تماس تلفنی از یک شهروند داشتیم که در یک روز سه هزار بار تماس گرفته بود و عملا در کار اورژانس اختلال ایجاد کرده بود.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان با بیان اینکه فعالیت مرکز ۱۱۵ اهمیت ویژه در امداد رسانی دارد، به ضرورت کاهش مزاحمت های تلفنی تاکید کرد.