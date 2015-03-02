استفاده از GPS برای اختصاص سهمیه گازوئیل در سال 95

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعيل غلامي با تشكر از تلاش‌هاي رانندگان بخش حمل و نقل كالا در حوزه جابه‌جايي و حمل كالا كه در 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد داشته است، افزود: در حال حاضر براساس آمارهاي ارايه شده از سوي شركت پخش فراورده‌هاي نفتي ميزان سوخت مصرفي ناوگان فعال پايين‌تر از سهميه برآورد شده است كه اين امر نشان از سلامت عملكرد رانندگان و جلوگيري از هدرفتن سوخت در كشور است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري در زمينه جلوگيري از قاچاق سوخت در كشور، اظهار داشت: در اين راستا، راهكارهاي مختلفي مطرح شد كه در جلسه 5 بهمن ماه سال‌جاري مصوبه‌اي از سوي هيأت وزيران در زمينه تخصيص سوخت براساس عملكرد يا پيمايش وسيله‌نقليه به تصويب رسيد و به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد. براساس اين مصوبه، رانندگاني كه در زمينه حمل و نقل عمومي فعاليت دارند از جمله كاميون، كاميونت، اتوبوس و ميني‌بوس متناسب با ميزان فعاليت و عملكرد خود سوخت دريافت مي‌كنند.

وي با تأكيد بر مشاركت جدي انجمن‌هاي صنفي در اجراي اين طرح ملي، افزود: مقرر است رؤساي انجمن‌ها نشست‌هاي تخصصي را در استان‌ها برگزار كنند و رانندگان را با اين مصوبه و بندهاي اجرايي آن آشنا كنند چرا كه اطلاع‌رساني در اين زمينه، موجب آگاهي رانندگان و مشاركت مؤثر آنان در اجراي موفق اين طرح خواهد شد.

در ادامه اين نشست غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل و نقل كالا اجراي طرح تخصيص سوخت براساس پيمايش را طي دو مرحله اعلام كرد و افزود: مرحله اول براساس اسناد حمل و بارنامه است كه از ارديبهشت ماه سال 94 اجرا مي‌شود و با ثبت لحظه‌اي بارنامه و صورت وضعيت در بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان، ميزان پيمايش وسيله‌نقليه در پايان هر ماه به صورت مكانيزه محاسبه مي‌شود و براساس آن، از سوي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي سوخت مورد نياز اختصاص داده مي‌شود. مرحله دوم براساس اطلاعات سامانه موقعيت‌ياب جغرافيايي يا GPS است كه زمان اجراي آن سال 95 خواهد بود.

دغاغله با تأكيد بر اين كه تمام رانندگان فعال بايد براي دريافت سوخت از كارت هوشمند برخوردار باشند، افزود: از جمله مزاياي اجراي اين طرح مي‌توان به كاهش تخصيص سهميه سوخت به ناوگان غيرفعال، صرفه‌جويي در مصرف منابع انرژي ملي، افزايش بهره‌وري ناوگان حمل و نقل و جلوگيري از موارد احتمالي قاچاق سوخت در كشور اشاره كرد.

در بخش ديگري از اين نشست فرامرز مداح مديركل دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، حاضران در جلسه را با نرم‌افزار اجراي اين طرح آشنا نمود و افزود: در راستاي اجراي مكانيزه اين طرح، كار گروه سامانه هوشمند تردد ناوگان در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجاد شده است كه جلسات آن با حضور نمايندگان ذي‌ربط به طور منظم برگزار و مصوبات آن به استان‌ها ابلاغ مي‌شود. در واحدهاي استاني هم مقدمات تشكيل كميته‌هاي كاري آغاز گرديده كه يكي از اعضاي آن صنوف حمل و نقل هستند و وظيفه اطلاع‌رساني و برگزاري جلسات توجيهي با اعضاي تحت پوشش را برعهده دارند.