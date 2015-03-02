میانگین سن ناوگان اتوبوس های بین شهری ۱۵ سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به سن ناوگان مسافربری بین شهری اظهار داشت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، میانگین سن ناوگان اتوبوسرانی مسافربری بین شهری باید به ۱۰ سال می رسید درحالی که امروز متوسط سن ناوگان جاده ای، علی رغم آمارهای مختلف از سوی نهاد های ذی ربط بیش از ۱۵ سال است.

وی افزود: این میزان شامل اتوبوس هایی با سن ۴۰ سال نیز می شود که حوادث بسیار جزئی نیز می تواند موجب متلاشی شدن آن شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه میانگین سن ناوگان مینی بوس نیز بیش از ۲۵ سال است، تصریح کرد: تنها ۱۵۰۰ دستگاه مینی بوس در تهران کار جایجایی مسافر را انجام می دهد که با یک برخورد کوچک در جاده و شهر فجایع وحشتناکی به بار می آورد.