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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

میانگین سن ناوگان اتوبوس های بین شهری ۱۵ سال است

میانگین سن ناوگان اتوبوس های بین شهری ۱۵ سال است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: میانگین سن ناوگان اتوبوسرانی مسافربری برون شهری علی رغم آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های متولی حمل و نقل جاده ای بیش از ۱۵ سال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به سن ناوگان مسافربری بین شهری اظهار داشت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، میانگین سن ناوگان اتوبوسرانی مسافربری بین شهری باید به ۱۰ سال می رسید درحالی که امروز متوسط سن ناوگان جاده ای، علی رغم آمارهای مختلف از سوی نهاد های ذی ربط بیش از ۱۵ سال است.

وی افزود: این میزان شامل اتوبوس هایی با سن ۴۰ سال نیز می شود که حوادث بسیار جزئی نیز می تواند موجب متلاشی شدن آن شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه میانگین سن ناوگان مینی بوس نیز بیش از ۲۵ سال است، تصریح کرد: تنها ۱۵۰۰ دستگاه مینی بوس در تهران کار جایجایی مسافر را انجام می دهد که با یک برخورد کوچک در جاده و شهر فجایع وحشتناکی به بار می آورد.

کد مطلب 2509927
حبیب احسنی پور

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