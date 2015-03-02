  1. فرهنگ و ادب
آخرین وضعیت جایزه‌ ادبی مهرگان/ تعطیلی شایعه است

مدیر جایزه ادبی مهرگان با رد شایعات مربوط به تعطیلی این جایزه از اهدای جوایز برگزیدگان مهرگان تا پایان سال جاری خبر داد.

علیرضا زرگر مدیر جایزه ادبی مهرگان در تماسی با خبرنگار مهر، از فراهم نشدن امکان برگزاری مراسم پایانی دوره اخیر این جایزه خبر داد و در عین حال گفت که جوایز نفرات برگزیده دوره‌های سیزدهم و چهاردهم (کتاب‌های بررسی شده سال‌های ۹۰ و ۹۱) شامل جوایز نقدی و نیز تندیس مهرگان و لوح تقدیر تا قبل از پایان سال، به دست آنها خواهد رسید.

به گفته وی در بخش مجموعه داستان این جایزه ادبی ۱ اثر حائز دریافت جایزه اصلی (لوح تقدیر، تندیس مهرگان و جایزه نقدیر یک میلیون تومانی) و ۲ اثر به عنوان شایسته تقدیر و در بخش رمان هم یک اثر حائز دریافت جایزه اصلی (لوح تقدیر، تندیس مهرگان و جایزه نقدیر یک میلیون تومانی) و ۱ یا ۲ اثر هم به عنوان شایسته تقدیر شناخته شده‌اند.

مدیر جایزه ادبی مهرگان همچنین شایعه تعطیلی این جایزه را تکذیب کرد و گفت: ما برای دوره‌های پانزدهم و شانزدهم برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا آثار ادبی هم که به زبان فارسی در فضای مجازی منتشر می‌شوند، مورد داوری قرار گیرند.

