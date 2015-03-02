آخرین وضعیت جایزه‌ ادبی مهرگان/ تعطیلی شایعه است

علیرضا زرگر مدیر جایزه ادبی مهرگان در تماسی با خبرنگار مهر، از فراهم نشدن امکان برگزاری مراسم پایانی دوره اخیر این جایزه خبر داد و در عین حال گفت که جوایز نفرات برگزیده دورههای سیزدهم و چهاردهم (کتابهای بررسی شده سالهای ۹۰ و ۹۱) شامل جوایز نقدی و نیز تندیس مهرگان و لوح تقدیر تا قبل از پایان سال، به دست آنها خواهد رسید.
به گفته وی در بخش مجموعه داستان این جایزه ادبی ۱ اثر حائز دریافت جایزه اصلی (لوح تقدیر، تندیس مهرگان و جایزه نقدیر یک میلیون تومانی) و ۲ اثر به عنوان شایسته تقدیر و در بخش رمان هم یک اثر حائز دریافت جایزه اصلی (لوح تقدیر، تندیس مهرگان و جایزه نقدیر یک میلیون تومانی) و ۱ یا ۲ اثر هم به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدهاند.
مدیر جایزه ادبی مهرگان همچنین شایعه تعطیلی این جایزه را تکذیب کرد و گفت: ما برای دورههای پانزدهم و شانزدهم برنامهریزی خواهیم کرد تا آثار ادبی هم که به زبان فارسی در فضای مجازی منتشر میشوند، مورد داوری قرار گیرند.
نظر شما