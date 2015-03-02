پیروزی حزب حاکم تاجیکستان در انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، حزب حاکم تاجیکستان موسوم به حزب دموکرات خلق تاجیکستان به رهبری امامعلی رحمان با کسب 65.2 درصد آرا پیروز انتخابات پارلمانی شد.

انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز یکشنبه با هدف انتخاب معاون های جدید مجلس عوام پارلمان ملی برگزار شد و طبق پیش بینی ها امامعلی رحمان رئیس جمهوری این کشور که هم اکنون 55 کرسی از 63 کرسی پارلمان را از آن خود کرده، همچنان اکثریت را در انتخابات از آن خود کرد.

«شیرمحمد شاهیان» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که حزب دموکرات خلق تاجیکستان در انتخابات 65.2 درصد، حزب کشاورزی تاجیکستان 11.8 درصد، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 7.6 درصد، حزب سوسیالیست تاجیکستان 5.5 درصد، حزب کمونست تاجیکستان 2.3 درصد، حزب دموکرات تاجیکستان 1.7 درصد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 1.5 درصد و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 0.5 درصد آرا را از آن خود کردند.

وی تاکید کرد که از 22 کرسی یادشده مجلس نمایندگان 16 کرسی به حزب دموکرات خلق، سه کرسی به حزب کشاورزی، دو کرسی به حزب اصلاحات اقتصادی و یک کرسی به حزب سوسیالیست رسید.

این درحالیست که اپوزیسیون، رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات مردمی را که قدرت را از سال 1992 در دست دارد، به گسترش فقر متهم کرده اند.