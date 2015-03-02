فناوری ردیاب هوشمند ورزشی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی اچ‌تی‌سی در کنفرانس جهانی موبایل بارسلون از HTC Grip™ به عنوان اولین دستگاه ردیاب هوشمند ورزشی، با کارایی سطح بالا و قابل استفاده با GPS رونمایی کرد.

این گجت که با همکاری UA Record طراحی شده است، شبکه ای جدید از ورزش و سلامتی است که از سوی Under Armour برای ورزشکاران و دوستداران سلامتی ساخته شده است.

Grip طراحی تازه‌ تری از HTC به همراه ردیابی قدرتمند و دقیق در تعداد زیادی از فعالیت های ورزشی است. ورزشکاران می توانند با استفاده از این دستگاه، هدف های شخصی تعیین کنند و به آنها برسند. Grip با دستگاه های اندرویدی و iOS و همچنین وسایل جانبی بلوتوث دار از جمله مانیتور ضربان قلب سازگار است و کارایی خود را بواسطه سازگاری با پلتفرم Armour Connected Fitness™ در قابلیت های اضافه شده به آن که به ارائه اطلاعات عملکرد کاربر می انجامد، گسترش داده است.

درو بامفورد نایب رییس ارشد HTC Creative Labs در این باره گفت:« همکاری ما با Under Armour باعث شد تا با کنار هم گذاشتن هدف های مشترک، استعدادها و اشتیاقمان سمت و سوی مشترکی برای ایجاد روش هایی جدید تر در مجهز کردن ورزشکاران داشته باشیم تا بیشترین بهره را از تمرینات روزانه خود داشته باشند. Grip اولین محصول ما در همکاری مشترک با UA Record است. تجربه ای که از بلندترین شاخص ها حتی در زمینه ورزش های حرفه ای فراتر رفته است.»

روبین تورستون نایب رییس ارشد ابزار های همراه ورزشیUnder Armour نیز دراین باره گفت:‌«‌ HTC همکاری بی نظیر برای Under Armour است و Grip که توسط HTC طراحی شده و به صورت اختصاصی توسط Under Armour تولید می‌شود شروعی برای تولیدات دیگر در سالهای آینده است. ما دو شرکت در کنار هم، به دنبال کشف راه های جدیدتر برای مجهز کردن و الهام بخشیدن به ورزشکاران در هر سطحی هستیم و میخواهیم تعریف جدیدی از دفترچه شخصی برای بررسی عملکرد، آموزش و پیشرفت ها را ارائه بدهیم.

Grip به گونه ای طراحی شده که به راحتی از سخت ترین برنامه های تمرینی پشتیبانی کند. دستبند ضدآب نازک به راحتی بر روی مچ شما قرار می‌گیرد و به پوست شما آسیب نمی‌زند و در حین تمرینات ورزشی به لباس های شما گیر نمی کند. صفحه نمایش منحنی PMOLED نگاه کردن به زمان، فاصله طی شده، و پیغام ها را ساده می کند. برای اطمینان از ارائه بهترین اندازه ها این ابزارک پوشیدنی در سه سایز عرضه می‌شود.

این دستگاه می‌تواند تمرینات ورزشی مختلفی را ضبط و بررسی کند ( از دویدن تا دوچرخه سواری و حتی زمان سپری شده در باشگاه ورزشی). به دلیل ضد آب بودن Grip، این دستگاه برای ضبط و بررسی هر قدم، از باشگاه تا استخر و هر جای دیگری قابل استفاده است.

باطری ۱۰۰mAh این دستگاه وقتی GPS داخلی آن روشن است تا ۵ ساعت دوام می‌آورد، و بنابراین Grip می تواند به دقت مسیر، فاصله طی شده، سرعت قدم‌ها و کالری مصرف شده را ثبت کند و تمام این اطلاعات همزمان با UA Record یکسان سازی (sync)می‌شود. Grip با قابلیت اتصال به تعداد زیادی از دستگاه‌های مانیتور ضربان قلب از جمله Under Armour A۳۹، برای ورزشکارانی که می‌خواهند ضربان قلب خود راهم بررسی کنند مناسب است.Grip در استفاده های روزانه متداول، تا دو روز و نیم نیاز به شارژ مجدد ندارد. به همین دلیل این ابزارک را برای بررسی های روزانه ایده آل است.

مربیان حرفه ای، کلیدی بودن خواب برای موفقیت یک برنامه ورزشی را تایید می کنند و قابلیت خودکار تشخیص خواب Gripزمان کل خوابیدن را ثبت می کند. دوره های خواب عمیق و سبک نیز به همین صورت ضبط می‌شود تا به بهبود الگوی خواب ورزشکار جهت رسیدن به اوج قابلیت های خود کمک کند.

هیچ کس دوست ندارد حتی در بطن سخت ترین تمرینات ورزشی، خارج از دسترس باشد. وقتی به یک دستگاه تلفن هوشمند اندرویدی و یا ios وصل باشید، با نگاه مختصری به دست‌بندتان می‌توانید لیست تماس ها و پیغام های ارسالی تان را ببینید، بدون آنکه یک لحظه از حرکت ورزشی خود غافل شوید و یا حرکت ورزشی خود را قطع کنید. صفحه نمایش واضح ۱.۸ اینچی با کیفیت تصویر PMOLED به شما آخرین اطلاعات در لحظه را از وضعیت تلفن هوشمندتان می‌دهد و حتی می‌توانید به راحتی از روی مچ دست موسیقی در حال پخش را مدیریت کنید.

با این گجت. همچنین می‌توانید با دیدن جدیدترین اطلاعات از ورزشکاران حرفه ای، متخصصان تغذیه، و مربیان ورزشی ایده بگیرید و یا با ارسال آخرین اطلاعات از خودتان و عکس هایتان انگیزه های شخصی خود را تبدیل به انگیزه های تیمی کنید و دوستان خود را در رسیدن به اهدافشان تشویق کنید و یا در یک تعامل دوستانه با دوستانتان رقابت کنید.