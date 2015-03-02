كشف۲۸هزار و ۵۰۰ ليتر سوخت قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی، سرهنگ"جعفر رحمتی" افزود: ماموران مبارزه با قاچاق كالا وارز پلیس آگاهی با دریافت خبری مبنی بر قاچاق سوخت توسط یك دستگاه كامیون كشنده، شناسایی ودستگیری قاچاقچیان را در دستور كار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام كار اطلاعاتی خودرو مذكور در اتوبان "زنجان-قزوین" در حال حمل سوخت قاچاق شناسایی و با استفاده از علائم هشدار دهنده متوقف شد.

سرهنگ رحمتی تصریح كرد: در بازرسی از خودرو ۲۸هزار و۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید فاقد هرگونه مدارك مثبت گمركی كشف وضبط شد.

وی در پایان با بیان اینكه برخورد نیروی انتظامی با قاچاقچیان کالا و سرمایه های ملی محکم و قاطع خواهد بود خاطر نشان كرد: با تشكیل پرونده اولیه متهم دستگیر شده به همراه كالای مكشوفه تحویل مراجع قانونی شد.

دستگیری سارق ۴۱ راس دام در زنجان

گروه استان ها – جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از دستگیری سارق حرفه ای احشام و کشف ۴۱ راس دام مسروقه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ " مراد جعفری " در گفت و گو با خبرنگار ما از دستگیری سارق حرفه ای احشام توسط ماموران آگاهی خبر داد و گفت: این سارقان حرفه ای به صورت شبانه اقدام به ربودن احشام می کردتد.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی مخفیگاه این متهم، ماموران با هماهنگی مراجع قضایی وی را به نام " ر – ک " ۵۲ ساله، در زنجان دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کردند.

جعفری خاطر نشان کرد : متهم در بازجویی های فنی به سرقت ۴۱ راس گوسفند از روستای " یامچی "با همدستی فردی دیگر اعتراف و اعلام کرد در تاریکی شب گوسفندان را نزدیک به سه کیلومتر از محل طویل به محلی دیگر منتقل كرده اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : به دنبال این اعترافات ماموران پلیس آگاهی، محل نگهداری احشام را در باغی در ۳۶ کیلومتری اتوبان "زنجان – تبریز " شناسایی و احشام را کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل وموضوع تحت رسیدگی است.

سارق کابل های برق در زنجان دستگیر شد

با تلاش ماموران انتظامی شهرستان طارم در استان زنجان سارق سیم کابل های برق به ۸ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ " فریدون اوجاقلو " فرمانده انتظامی شهرستان طارم گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم برق، ماموران انتظامی شهرستان طارم با حساسیت ویژه ای موضوع را دستور کار خود قرار داده و تلاش شبانه روزی خود جهت کشف این سرقت ها و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی را آغاز کردند.

این مقام انتظامی افزود: با اقدامات تخصصی و فنی انجام شده توسط ماموران، در این رابطه متهمی به نام " ب – ه " که غیر بومی و ساکن شهر کرج بود شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان طارم با اشاره به اعترافات این متهم به هشت فقره سرقت اظهار داشت: این متهم در بازجویی های به عمل آمده هشت فقره سرقت و چهار فقره سرقت سیم برق در شهرستان طارم اعتراف کرد.

سرهنگ اوجاقلو با اعلام اینکه از این متهم ۴۰ متر سیم برق مسروقه کشف شد گفت : همچنین از این متهم سه قبضه سلاح سرد و یک دستگاه موتورسیکلت کشف که موضوع تحت رسیدگی است.

آهوی سرگردان در سطح شهر

آهوی سرگردان در مرکز شهر ارمغاتخانه در استان زنجان، توسط پلیس مهار و تحویل عوامل محیط بانی شد.

سرهنگ " ایرج خانی پور" افزود: یکی از شهروندان با پلیس تماس و اعلام كرد یک راس آهو درداخل شهر ارمغانخانه سرگردان بوده و به دلیل رم کردن اقدام به وارد کردن خسارت به شیشه چند مغازه کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خاطر نشان کرد : در پی این اعلام، ماموران و محیط بانان در محل حاضر شدند.

وی خاطر نشان کرد: این آهوی سرگردان که به دلیل رم کردن از ناحیه پا و دهان دچار جراحت شده بود توسط `پلیس مهار، و تحویل محیط بانان شد.