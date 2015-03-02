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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۴

محمدی به مهر خبر داد:

توقیف ۲۲ دستگاه خودرو با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در اهر

توقیف ۲۲ دستگاه خودرو با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال در اهر

اهر - فرمانده انتظامی شهرستان اهر از توقیف ۲۲ دستگاه خودرو با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریالی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای طرح امنیت اجتماعی پلیس راهور شهرستان در بهمن سالجاری تعداد ۲۲ دستگاه خودرو که بیش از ۱۰ میلیون ریال خلافی داشتند توقیف و برابر مقررات و قوانین اعمال قانون شده اند.

این مقام انتظامیدر ادامه افزود: در اسفند نیز علاوه بر موارد فوق پلیس راهور شهرستان در جهت رفاه حال عموم و حفظ امنیت اجتماعی تعداد ۱۱۰ خودرو و ۱۹۶ دستگاه موتورسیکلت خاطی را که به عنوان متخلف از جمله، سرعت غیرمجاز، آلودگی صوتی، عبور از چراغ قرمز، حرکات خطرناک و آکروباتیک، رانندگی بدون گواهینامه و مدارک و سایر موارد غیر قانونی که موجب سلب آسایش، نظم و امنیت عمومی و عدول از مقررات راهنمایی و رانندگی بودند توقیف و طبق مقررات اعمال قانون گردیدند.

محمدی در پایان تصریح کرد: رعایت قوانین وظیفه همه بوده و بایستی در جهت حفظ آرامش و امنیت عمومی هرکس نسبت به سهم خود عمل نماییم و از شهروندان بویژه جوانان تقاضا دارد قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی گرفته تا خدای نکرده مشکلی برای آنها ایجاد نگردد و هنگام رانندگی اصول مقررات مربوطه را رعایت نمایند.

کد مطلب 2510057

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