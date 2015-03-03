آغاز تحول در توسعه تهران/اجرای طرح هسته های خط دهنده در پایتخت

نعت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در سومین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه که به ریاست استاندار و معاونان و همچنین مدیران استان برگزار شد در مورد اجرای طرح هسته های خط دهنده (core planning) بحث و تبادل نظر شد.

هسته های خط دهنده نام طرحی است که بر اساس آن مهمترین بخش های محرک در توسعه استان اولویت بندی شده و در مرحله وزن دهی و فعالیت قرار می گیرند. یا به نوعی می توان گفت که با اجرای این طرح محورهای کلیدی توسعه تهران بر اساس اهمیت یک به یک کلید خواهند خورد که البته بر اساس اسناد بالا دستی و برنامه توسعه کشور قدم بر می دارد.

وی افزود: قرار شد ۱۰ کارگروه ویژه ۲۰ نفره این هسته ها را تشخیص داده و نتیجه را به شورای راهبردی ارائه دهند تا پس از تصویب نهایی اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ابتدا در آذربایجان شرقی اجرا شده و حالا قرار است در تهران هم اجرایی شود. در این طرح به نوعی مدیران می خواهند مهمترین مشکلات و دغدغه های پایتخت را همگام با برنامه توسعه شناسایی و بر اساس آن برای تخصیص اعتبار و اجرا اولویت بندی کنند.