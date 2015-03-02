به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع درباره روند رو به رشد تیم فوتبال ملوان بعد از حضور فیروز کریمی اظهار کرد: کریمی از لحاظ روحی و روانی با تیم کار کرده است. او هرجا لازم باشد شوخی می‌کند و هرجا لازم باشد جدی است. ضمن اینکه او پژمان نوری را جای خوبی گذاشته و از او به خوبی بازی می‌گیرد.

وی افزود: ملوان تیمی است که هر بازیکنی به آن می‌آید دوباره احیا و زنده می‌شود.

هافبک ملوان که در برنامه نود حاضر شده بود، با اشاره به دوران حضورش در پرسپولیس تاکید کرد: من اواخر حضورم در پرسپولیس اضافه وزن داشتم. البته اکثر فوتبالیستهای ایرانی «شکم دارند» به جز شما (عادل فردوسی پور). البته حسین ماهینی هم هست. او روزی هفت وعده غذا می‌خورد ولی چاق نمی‌شود. (با خنده)

زارع در ادامه اعتراف کرد که صحبت‌هایش علیه نصرت ایراندوست سرمربی پیشین ملوان اشتباه بوده است.

وی همچنین به بیان خاطرات گذشته پرداخت و گفت: خیلی دوست داشتم دروازه بان شوم ولی پدرم اجازه نداد تا در نهایت در پست هافبک بازی کنم.

هافبک ملوان در ادامه برای مجری برنامه نود کُری هم خواند و به شوخی گفت اگر دروازه بان می‌شدم ضربه «چیپ» شما را می‌گرفتم که فردوسی پور هم با خنده گفت: شما که هیچ، حتی اصغر زارع (پدر مازیار زارع) هم نمی‌توانست ضربه مرا بگیرد!

زارع درباره قهر کردنش از زمین فوتبال در جریان یکی از دیدارهای ملوان در این فصل، تصریح کرد: این فصل خیلی روی من فشار بود. پژمان نوری با بازگشتش به ملوان خیلی به من خدمت کرد چون فشارها از روی من برداشته شد ولی قبول دارم که یکی از بزرگترین اشتباهاتم این بود که در آن مسابقه قهر کردم.

وی درباره بازگشتش به ملوان پس از دوران حضورش در پرسپولیس یادآور شد: اگر پدرم نبود شاید زودتر به ملوان بر می گشتم. پدرم اصرار و درخواست کرد که دنبال زندگی و فوتبالم در جای دیگری باشم.

هافبک ملوان همچنین درباره دراگان اسکوچیچ سرمربی فصل قبل ملوان گف: دلم برای اسکوچیچ تنگ شده است. او واقعا یکی از بهترین مربیان خارجی است که به ایران آمده است.