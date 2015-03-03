برتری پرسپولیس مقابل بنیادکار در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت 16:30 دقیقه امروز سه‌شنبه تیم‌های بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس ایران برابر هم به میدان رفتند که نیمه نخست این بازی با برتری یک بر صفر سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.

در این مسابقه که با قضاوت جین دانگ کیم از کره‌جنوبی در حال برگزاری است، محمد نوری در دقیقه 20 و از روی نقطه پنالتی گل برتری تیم پرسپولیس را به ثمر رساند. این خطا روی مهدی طارمی رخ داد که روی حرکت ترکیبی با نوری و عالیشاه، توسط مدافع بنیادکار در محوطه جریمه این تیم متوقف شد و داور هم نقطه پنالتی را نشان داد.

پرسپولیس این دیدار را با ترکیب سوشا مکانی، مایکل اومانیا، محسن بنگر، رضا نورمحمدی، بابک حاتمی، احمد نورالهی، هادی نوروزی، فرناندو گابریل، محمد نوری، امید عالیشاه و مهدی طارمی آغاز کرد و از همان ابتدا سعی در حفظ بازی داشت.

آنها که به خوبی برنامه‌های ترکیبی تیم بنیادکار را مهار کرده بودند، در دقیقه 19 با یک حرکت ترکیبی بین محمد نوری، امید عالیشاه و مهدی طارمی صاحب یک ضربه پنالتی شدند که محمد نوری هم این ضربه را بر خلاف جهت حرکت دروازه‌بان بنیادکار، به گل نخست سرخپوشان تبدیل کرد.

پس از گل پرسپولیس، بنیادکاری‌ها حملات بیشتری را روی دروازه سرخپوشان آغاز کردند که در دقیقه 33 شاهمرادوف خطرناک‌ترین فرصت بنیادکار ازبکستان را از دست داد. ارسال خطرناک از جناح راست، در محوطه 6 قدم به این بازیکن رسید که ضربه خطرناک او از کنار دروازه راهی اوت شد.

امید عالیشاه در دقیقه 42 توسط مدافعان بنیادکار در محوطه جریمه این تیم متوقف شد اما داور کره‌ای به راحتی از این صحنه عبور کرد. پس از این صحنه، دو تیم موقعیت‌ نه چندان خطرناکی را روی دروازه همدیگر انجام دادند اما نتیجه‌ای نداد تا این نیمه با برتری پرسپولیس به پایان برسد.

پس از پایان نیمه نخست، محمد نوری به سمت داور کره‌ای رفت و به او اعتراض کرد که داور هم به این بازیکن کارت زرد نشان داد.