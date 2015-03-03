سرقت از منازل شمال تهران در پوشش خواستگاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتم شهریور ماه امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت منزل به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام شد .

با حضور مأموران در محل سرقت واقع در خیابان قیطریه و انجام تحقیقات مشخص شد که سارق یا سارقین اقدام به سرقت بیش از دو میلیارد تومان اموال داخل منزل از قبیل طلا و جواهرات ، دهها سکه طلا ، البسه مارک دار ، چندین دستگاه گوشی تلفن همراه مدل بالا کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدمایت با موضوع سرقت منزل و به دستور شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات مالباخته

مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : ۲۶ شهریور ماه منزل را بهمراه تمامی اعضای خانواده ، برای مسافرت به یکی از شهرهای شمال کشور ترک کرده اما پس از مراجعت به منزل متوجه سرقت مقدار زیادی از وسایل داخل خانه شدیم .

با حضور کارآگاهان در منزل مالباخته و بررسی تیم سرقت منزل پایگاه یکم آگاهی ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سارق یا سارقین با اطلاع از عدم حضور مالباخته و اعضای خانواده ، به محل سکونت آنها مراجعه و بدون هرگونه تخریب درب ورودی ( بواسطه داشتن کلید درب ورودی مجتمع و واحد مسکونی مالباخته ) ، وارد ساختمان شده و سرقت خود را انجام داده اند .

با توجه به دلایل و شواهد بدست آمده مبنی بر داخلی بودن نوع سرقت ، تحقیقات در خصوص اعضای خانواده مالباخته و افراد مرتبط با آنها در دستور کار قرار گرفت .

با اطلاعات بدست آمده از مالباخته و اعضای خانواده ی ایشان مشخص شد که جوانی بنام حامد چندی پیش با دختر مالباخته آشنا شده ، به وی پیشنهاد ازدواج داده و حتی با اعضای خانواده اش برای انجام خواستگاری به محل زندگی مالباخته مراجعه و حتی صحبت های مقدماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است .

مالباخته در خصوص هویت حامد به کارآگاهان گفت : چندی پیش متوجه شدم که جوانی به دخترم پیشنهاد ازدواج داده و بر این موضوع پافشاری دارد ؛ برای آشنایی از این جوان دعوت کردم و ایشان نیز بنام آقای "حامد " به همراه خواهرش ( یک خانم جوان حدودا ۳۰ ساله ) به منزل ما مراجعه کردند ؛ ایشان مدعی بودکه پسر یکی از کارخانه داران سرشناس هستند که در حال حاضر پدر و مادرشان در تهران سکونت نداشته و به همین علت و برای آشنایی اولیه ، بهمراه خواهرش برای خواستگاری آمده و خود ایشان نیز در حال حاضر دانشجو هستند ؛ زمانیکه در خصوص محل سکونت ایشان در تهران سؤال کردم ، ایشان عنوان کرد که پدرشان یک واحد آپارتمان در شهرک غرب – خیابان درختی برای ایشان خریداری کرده و در حال حاضر نیز در آنجا زندگی می کند ؛ بنده حتی برای بررسی موضوع ، یک جلسه نیز به این خانه در خیابان درختی مراجعه و متوجه شدم که او در این محل زندگی می کنند .

مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت دقیقا از روزی که سرقت انجام شد ، از "حامد " هیچ خبری نداریم و تصور می کنم که اوبه محل سکونت پدر و مادرشان مراجعه کرده باشند.

با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص "حامد" ، کارآگاهان به محل زندگی وی در خیابان درختی مراجعه و اطلاع پیدا کردند که واحد مسکونی مورد ادعای حامد در خصوص مالکیت آن ، واحدی استیجاری بوده که همزمان با زمان سرقت از منزل مالباخته ، از سوی وی تخلیه شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده ، محل سکونت خانواده حامد ( ۲۳ ساله ) در منطقه سه راه آذری شناسایی و در تحقیقات از اعضای خانواده وی مشخص شد که حامد از حدود یک سال پیش و پس از آشنایی با خانم جوانی که حامد قصد ازدواج با وی را داشته اما با مخالفت شدید خانواده اش مواجه شده ، با آنها قطع رابطه کرده و در حال حاضر نیز از وی هیچ اطلاعی ندارند ؛ همچنین بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار نیز نشان داد که وی پیش از این نیز یک بار به اتهام سرقت دستگیر و روانه زندان شده است .

همزمان با رسیدگی به پرونده سرقت دو میلیارد تومانی منزل در خیابان قیطریه ، با بررسی پرونده سرقت های مشابه مشخص شد که دو مالباخته دیگر نیز به همین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته ( به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون تومان برای هر دو پرونده ) و در این پرونده ها نیز همزمان با انجام سرقت از منازل ، خواستگار دختر مالباختگان که در تمامی آنها پسر یک کارخانه دار بوده ناپدید شده است ؛ در تمامی این سرقت ها ، خانم جوانی تحت عنوان "خواهر خواستگار" حضور داشته و خود خواستگار نیز مدعی داشتن خانه در منطقه شهرک غرب بوده است .

با توجه به شباهت پرونده های سرقت منازل مناطق قیطریه ، نارمک و دهکده المپیک ، تصاویر حامد به رؤیت دو مالباخته دیگر نشان داده شد ؛ یکی از مالباختگان ، حامد را به عنوان خواستگار دختر خود معرفی اما دختر مالباخته دیگر وی را نه بعنوان خواستگار بلکه بعنوان یکی از بستگان خواستگارش مورد شناسایی قرار داد .

با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص حضور دومین خواستگار قلابی در پرونده ، تصاویر این شخص استخراج و با انجام تحقیقات از خانواده حامد ، این شخص بنام "فرشید " ( ۲۰ ساله ) و بعنوان یکی از بستگان حامد مورد شناسایی قرار گرفت ( حامد و فرشید با یکدیگر دارای نسبت فامیلی پسردایی و پسرعمه هستند .)

دستگیری اعضای گروه سارقان منازل

با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص "فرشید " ، کارآگاهان به محل سکونت فرشید مراجعه و در ادامه تحقیقات اطلاع پیدا کردند که فرشید نیز همانند حامد از محل سکونت خود متواری شده است .

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری فرشید و حامد در دستور کار قرار داشت تا نهایتا کارآگاهان پایگاه یکم اطلاع پیدا کردند که فرشید بهمراه تعدادی از دوستانش و برای تفریح به یکی از شهرهای شمالی کشور رفته ؛ با بدست آمدن اطلاعات جدید و با انجام اقدامات پلیسی ، سرانجام فرشید در ساعت ۲۰ دوازده بهمن و در زمان بازگشت به تهران دستگیر می شود .

با دستگیری فرشید، بلافاصله تحقیقات از همان زمان دستگیری آغاز و در حالیکه فرشید چاره ای جز بیان حقیقت نداشت صراحتا به همدستی با حامد اعتراف و دیگر عضو پرونده بنام سمیرا ( ۳۱ ساله ) را نیز معرفی کرد.

با اعترافات به دست آمده از فرشید، حامد و سمیرا نیز در ساعت یک بامداد و در منطقه سعادت آباد، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیر زیادی از اموال سرقتی و همچنین یک دستگاه خودروی گران قیمت کشف شد.

حامد در اعترافات خود صراحتا عنوان کرد که با قسمتی از پول های بدست آمده از سرقت ها اقدام به خرید این خودرو نموده و این در حالی است که بنا بر اظهارات مالباختگان و همچنین اعترافات متهم ، حامد در زمان انجام اقدامات متقلبانه برای جلب اعتماد شکات و مالباختگان، از یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ استفاده کرده و خودرو ی گران قیمت، اخیرا و پس از انجام سرقت خیابان قیطریه خریداری شده است .

علاوه بر کشف مقادیر متنابهی از انواع اموال مسروقه (سکه های طلا ، البسه ، وسایل برقی و الکترونیکی)، کارآگاهان موفق به کشف دو کارت ملی مجعول متعلق به حامد می شوند که تاریخ تولد متهم در یکی از آنها به سال ۱۳۶۱ و در دومی به سال ۱۳۶۶ درج شده است. متهم (حامد) در خصوص این دو کارت ملی بدست آمده نیز به کارآگاهان نیز اعتراف کرد:با این شیوه و شگرد سن خود را بالاتر از سن واقعی خود نشان می داده ؛ حامد در خصوص نحوه آشنایی خود با سمیرا ( ۳۱ ساله) هم گفت :حدود یک سال پیش و طی تصادف رانندگی در محدوده بازار تهران با وی آشنا شده و پس از مدتی به او علاقه مند شده و قصد ازدواج با وی را داشته اما خانواده اش با این مخالفت کرده اند.

"سمیرا" نیز در خصوص مشارکت در سرقت ها عنوان داشت که پس از جدایی از همسرم و آشنایی با حامد، به خاطر علاقه ای که به حامد داشته تصمیم گرفته تا در سرقت ها ، با حامد و فرشید همکاری و مشارکت داشته باشند .

شاکیان مراجعه کنند

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد فریب افراد ، کلاهبرداری و یا سرقت بویژه سرقت منزل قرار گرفتند، دعوت می شود تا برای شناسایی متهمین و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در اتوبان صدر (مسیر شرق به غرب) - ابتدای خیابان قلندری شمالی مراجعه کنند .