کلنگ طرح توسعه شهرک صنعتی بناب زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه چهارشنبه در آیین کلنگ زنی طرح توسعه شهرک صنعتی بناب با بیان اینکه مشکلات موجود در شهرک های صنعتی باید به سرعت حل شوند، افزود: حمایت از واحدهای راکد در اولویت قرار دارد.

سید محمد علی سید ابریشمی با بیان اینکه برای حمایت از واحدهای راکد نیازمند تخصیص اعتبارات لازم هستیم، ابراز داشت: کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به فعال کردن چرخه تولید درکشور منجر می شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرک صنعتی بناب یکی از شهرک های موفق در کشور بوده است، ادامه داد: البته این شهرک مشکلاتی نیز همچون سیستم فاضلاب که باید هرچه سریعتر رفع شود.

سید ابریشمی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۷۰ درصد صنایعی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، به سیستم فاضلاب متصل شده اند و سعی می کنیم مابقی واحدهای صنعتی فاقد فاضلاب در شهرک های صنعتی را نیز راه اندازی کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و صنعتی منطقه بناب گفت: باید از این ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کنیم.