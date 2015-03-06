اولین حضور بروس ویلیس در برادوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بخش فعالیت‌های تئاتری برادران وارنر قصد نمایش اقتباس جدیدی از رمان «بدبختی» استیون کینگ را در برادوی دارد و از بروس ویلیس برای ایفای نقش در آن استفاده خواهد کرد. ویلیس اولین حضور خود در برادوی را روبروی الیزابت مارول بازیگر پیشکسوت صحنه تجربه خواهد کرد. ویلیام گولدمن برنده دو جایزه اسکار مسئولیت نویسندگی آن را بر عهده داشته است.

ویلیس نقش پل شلدون رمان‌نویس رمانتیک خانه‌نشین را بازی می‌کند. شلدون دچار یک سانحه رانندگی می‌شود و زنی به نام ویلکس با بازی مارول، او را نجات می‌دهد. ویلکس که «طرفدار شماره یک» دیوانه شلدون است، بعد از مدتی متوجه می‌شود که او قصد دارد شخصیت داستانی محبوب او را در رمانش بکشد و در نتیجه برای جلوگیری از این کار شلدون را زندانی خود می‌کند.

ویل فریرز برای کارگردانی این نمایش که قرار است در فصل پاییز به مدتی محدود روی صحنه برود، قرارداد امضا کرده است. «بدبختی» توسط مارک کافمن از بخش فعالیت‌های تئاتری کمپانی برادران وارنر و مارتین شیفر از کمپانی کسل راک انترتینمنت تهیه خواهد شد.

بخش فعالیت‌های تئاتری کمپانی برادران وارنر طی سال‌های اخیر تبدیل به یکی از تهیه‌کنندگان فعال برادوی شده است. این بخش ویژه در حال حاضر مسئول ساخت نمایش موزیکال «چارلی و کارخانه شکلات‌سازی» در تئاتر وست اند لندن است که توسط سم مندز کارگردانی می‌شود و قرار است در فصل ۲۰۱۶-۱۷ هم در برادوی به نمایش گذاشته شود. از پروژه‌های دیگر آن می‌توان به نمایش «پرونده عجیب سگ در شب» در برادوی اشاره کرد که موفق به دریافت جایزه بهترین نمایش الیویر در سال ۲۰۱۳ شده بود. پروژه‌های اخیر دیگر برادران وارنر شامل «پل‌های مدیسون کانتی» برنده جایزه تونی بهترین نمایش موزیکال و «اِلف» اشاره کرد که در فصل تعطیلات بسیار پرفروش شد.

ویلیس آخرین بار در سال ۱۹۸۳ در حالی روی صحنه نیویورک حضور داشت که هنرپیشه جایگزین اد هریس در نقش اصلی نمایش برادوی «دیوانه عشق» به کارگردانی سم مندز بود. آخرین نقش‌آفرینی مارول در برادوی هم مربوط به پروژه «پیک نیک» در سال ۲۰۱۳ می‌شود.