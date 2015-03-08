به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش‌های سیفژ و بین‌الملل که بامداد جمعه ۱۵ اسفند به تهران رسیدند، صبح روز شنبه ۱۶ اسفند به بررسی و داوری آثار شرکت‌کننده جشنواره پویانمایی پرداختند.

داوران خارجی بخش بین‌الملل ‌مکس هاتلر‌ از آلمان و ‌مایا یونشو‌ از ژاپن هستند. داوران خارجی بخش سیفژ نیز ‌جینالبرتو بنداتسی‌ از ایتالیا و ‌ولودیمیر دیاگیلف‌ از اوکراین هستند که ‌بنداتسی‌ در هر دو گروه داوری می‌کند.

همچنین ‌محسن چینی‌فروشان‌ در بخش بین‌الملل و ‌فرشته طائرپور‌ در بخش سیفژ از داوران ایرانی این بخش‌ها هستند.

نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفند در دو سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ۵ سالن دیگر برگزار خواهد شد.