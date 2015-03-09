گزارش جدید دولت از قفل بیکاری جوانان/۱.۹میلیون نفر در مرز بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزارش بیکاری سال ۹۲ کشور را در واپسین روزهای سال جاری ارائه کرد که بر اساس آن مقایسه ای بین عملکرد سال های ۹۱ و ۹۲ درباره وضعیت بیکاری و اشتغال نیروی کار کشور صورت گرفته است.

بر پایه این گزارش رسمی دولت، نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های نشان دهنده میزان تحرک اقتصادی یک کشور در ایران نشان می دهد که در فاصله سال های ۹۱ تا پایان ۹۲، این شاخص تنها ۲ دهم درصد بهبود یافته است؛ در عین حال، کارشناسان بازار کار و اقتصادی معتقدند این شاخص در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین است و باید دستکم به ۶۰ درصد برسد.

با وجود اینکه طبق آمارها نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد سال ۹۱ به ۱۰.۴ درصد سال ۹۲ رسیده، اما این وضعیت برای گروه سنی اصلی جوینده کار کشور یعنی گروه سنی زیر ۳۰ سال، قابل تامل و بحرانی است. مرکز آمار اعلام کرده نرخ بیکاری کارجویان جوان از ۲۶.۸ درصد سال ۹۱ به ۲۴ درصد در سال گذشته رسیده است.

۴۰ درصد کل شاغلان به دنبال اضافه کاری

وضعیت اشتغال ناقص به معنای اینکه افراد در هفته کمتر از میزان استاندارد به کار اشتغال دارند نیز گویای آن است که جمعیت قابل توجهی از نیروی فعلی کار کشور در این وضعیت به سر می برند که به عقیده کارشناسان بازار کار مرزی بین بیکاری و اشتغال است.

تعداد افراد دارای اشتغال ناقص از یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۵۰۷ نفر سال ۹۱ به یک میلیون و ۹۰۹ هزار و ۱۶۹ نفر در پایان سال گذشته افزایش یافته که نشان دهنده نامتعادل بودن شرایط اشتغال در بازار کار ایران و خطر از دست رفتن فرصت های شغلی در برخی حوزه ها است. در عین حال، اشتغال ناقص نمی تواند تامین کننده نیازها و منابع مالی مورد نیاز خانوار باشد.

جمعیتی بالغ بر ۴۰.۱ درصد کل شاغلان بازار کار ایران در سال گذشته بیشتر از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند که نشان دهنده تمایل نزدیک به نیمی از جمعیت شاغل کشور به انجام اضافه کاری به منظور تامین نیازهای مالی است. این مسئله بر این نکته تاکید دارد که سطح دستمزدها در بازار فعلی کار ایران برای حدود ۵۰ درصد شاغلان ناکافی است و آنها مجبور می شوند برای تامین مخارج خود اضافه کاری کنند.

بر پایه این گزارش، اشتغال زایی در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال ۹۱ کاهش یافته و در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد کل بازار کار ایران در این حوزه فعال است . طبق اعلام مرکز آمار، بخش کشاورزی در سال ۹۱ میزان ۱۹.۴ درصد اشتغال ایجاد کرده بود که این میزان در سال گذشته به ۱۸.۳ درصد کاهش یافت.

ریزش نیروی کار در بخش کشاورزی

مجموع اشتغال زایی بخش کشاورزی از ۳ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۴۱۷ نفر در سال ۹۱ به ۳ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۱۲ نفر در سال گذشته کاهش یافته است. بخش صنعت در سال ۹۱ به میزان ۳۳.۴ درصد اشتغال کل کشور و در سال گذشته نیز ۳۴.۳ درصد اشتغال زایی داشته است.

با وجود اینکه در بخش کشاورزی، میزان اشتغال زایی در فاصله ۹۱ تا ۹۲ اندکی کاهش یافته است، اما در حوزه صنعت اشتغال زایی از ۶ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۶۰۱ نفر سال ۹۱ به ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۶۶۹ نفر در سال گذشته رسید.

خدمات در شرایط فعلی، بالاترین میزان اشتغال زایی کشور را دارد. در سال ۹۱ به میزان ۴۷.۲ درصد و در سال گذشته نیز ۴۷.۴ درصد کل اشتغال کشور از بخش خدمات ایجاد شد. ۹ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۷۶۴ نفر در سال ۹۱ و ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۳۹۷ نفر در سال گذشته از طریق خدمات به کار اشتغال داشته اند.

طبق آمارهای موجود، تعداد جمعیت فعال کشور از ۲۳ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۴۶۲ نفر سال ۹۱ به ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال گذشته افزایش یافته است. در نقطه مقابل، تعداد جمعیت دارای اشتغال ناقص کشور نیز از یک میلیون و ۸۳۳ هزارنفر به یک میلیون و ۹۰۹ هزارنفر افزایش یافت.