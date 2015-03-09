رشد ۱۰برابری ساخت مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد پس از انقلاب

جهان محرابی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: خیرین مدرسه ساز هم تاکنون۱۰۵۰ کلاس درس در این استان ساخته اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ کلاس درس دیگر نیز توسط خیرین مدرسه ساز و یا با مشارکت آنها در دست احداث است، اظهار داشت: در مجموع در حال حاضر ۹۸ باب فضای آموزشی با ۵۷۰ کلاس درس و اعتبار سه میلیارد تومان در حال اجراست.

این مسئول اظهار داشت: با این حال هنوز این استان در برخی مناطق محروم با کمبود شدید فضای آموزش مواجه است.

محرابی گفت: با این حال اجازه نداده ایم کمبود مدرسه موجب ترک تحصیل هیچ دانش آموزی شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه احداث مدرسه در دولت جدید با برنامه ریزی و کارشناسی انجام می شود، بیان داشت: در گذشته فضاهای آموزشی زیادی در برخی روستاها ساخته شدند اما به دلیل عوامل مختلف برخی از این روستاها خالی شدند و این فضاها هدر رفتند.

وی افزود: روستایی بوده که مدرسه آن ۵۰ دانش آموز داشته اما این تعداد در سال جاری به پنج نفر رسیده است.

محرابی بیان داشت: طی سه سال گذشته کمیته فضای آموزشی در آموزش و پرورش استان تشکیل شده و ساخت فضای آموزشی در این کمیته به تصویب می رسد.

محرابی همچنین وجود روستاهای دورافتاده و مهاجرت را یکی دیگر از مشکلات در این استان عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا ۱۸۰ مدرسه پیش ساخته در روستاهایی که امکان جابجایی آنها وجود دارد، مستقر شده است.

وی همچنین از برگزاری هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در خرداد ماه آینده در تهران خبرداد.