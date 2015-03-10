به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پوری حسینی در گفتگویی رادیویی با اشاره به منتفی شدن مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل عدم دریافت پاکات مزایده گفت: واگذاری و فروش این دو باشگاه ورزشی فوتبال در سال ۹۳ دیگر امکان پذیر نیست و باید منتظر عرضه این دو باشگاه در سال ۹۴ باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در مدت زمان میان عرضه اول و دوم واگذاری این دو تیم، افراد مختلفی با این سازمان مذاکره کردند که نقدینگی آنها با قیمت پایه و شرایط واگذاری متناسب نبود، بیان کرد: به نظر می رسد حاشیه های این دو باشگاه مانع حضور افرادی که مایل به خرید استقلال و پرسپولیس هستند شده است، زیرا این متقاضیان هستند که سرمایه خود را بر روی این دو باشگاه سرمایه گذاری خواهند کرد و لازم است که از بازگشت سرمایه خود مطمئن شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: با این تفاسیر شاید بنابر دلایلی به غیر از قیمت پایه و شرایط واگذاری و به علت حاشیه ها است که متقاضیان برای خرید استقلال و پرسپولیس پا پیش نمی گذارند.

وی درباره لزوم تعدیل شرایط واگذاری استقلال و پرسپولیس برای جلب نظر خریداران گفت: قطعا امکان کاهش قیمت و تعدیل شرایط واگذاری این دو تیم به نظر اعضای هیات واگذاری بستگی دارد و تصور نمی شود این اعضا با کاهش قیمت موافق باشند، با این وجود اعضا مختارند هر تصمیم مناسبی را در این زمینه بگیرند.

به گفته پوری حسینی امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شده است که تنها کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان آن تاکنون به فروش رسیده و این طور نیست که بگوییم تمام عرضه های این سازمان بجز سرخابی ها موفق بوده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه با عبور از سال ۹۳ و احتمال تغییر شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۴ امکان واگذاری این دو باشگاه با همین قیمت و شرایط وجود دارد افزود: مرجع تعیین کننده شرایط واگذاری این دو باشگاه، هیات واگذاری است و باید منتظر تشکیل این جلسه در روز سه شنبه آینده برای تصمیم گیری در خصوص واگذاری دوباره استقلال وپرسپولیس باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سال ۹۳ سال خوبی برای خصوصی سازی در کشور نبود، یکی از دلایل اصلی آن را افت شدید شاخص بورس ذکر کرد و افزود: از دی ماه سال گذشته تاکنون شاخص کل بورس از حدود ۹۰ هزار واحد به حدود ۶۰ هزار واحد افت کرده و بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بر این اساس با توجه به شرایط بورس، فعالین بازار سرمایه تمایل ندارند در بازار سهام فعالیت کنند و افت شاخص بورس، سیگنالی برای عدم تمایل بخش خصوصی جهت ورود به بازار سرمایه و خرید سهام است.