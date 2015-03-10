مجتبی جباری قراردادش را دو سال دیگر با الاهلی قطر تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری سال گذشته و بعد از مصدومیت فریدون زندی از تیم سپاهان اصفهان راهی الاهلی و جانشین زندی شد. عملکرد جباری آنقدر راضی کننده بود که «میلان ماچالا» سرمربی وقت الاهلی از مسئولان باشگاه خواست جباری را برای این فصل هم حفظ کنند.

روند خوب بازی‌های جباری این فصل هم در تیم الاهلی ادامه یافت و حتی با حضور «زلاتکو کرانچار» به جای میلان ماچالا، جباری تغییری در نحوه بازی این بازیکن ایجاد نشد.

طبق اعلام رسانه‌های قطری، به همین دلیل مسئولان باشگاه الاهلی مذاکرات خود را برای تمدید قرارداد مجتبی جباری آغاز کرده و برای دو فصل دیگر با این بازیکن به توافق رسیدند. بر اساس قرارداد جدید جباری با الاهلی، این بازیکن تا سال 2017 در این تیم قطری بازی می‌کند.