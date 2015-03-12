به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی آسیا اردیبهشت ماه در کویت برگزار خواهد شد و با هدف حضور بهترین‌ها در اردوی تیم ملی، رقابتهای انتخابی میان مدعیان برگزار شد. این رقابتها با حضور ۲۸ بازیکن در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار و در پایان نفرات اول تا سوم جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

در این مسابقات ، فاطمه برمکی سحر چغلوند ، مبینا عزیزی، لیا چغلوند و طاهره آذر پیوند بدون باخت بودند، دنیا آقایی نیز موفق شد تمامی رقبای خود را با امتیاز ایپون کنار بزند تا با درخششی خیره کننده به مقام نخست وزن خود برسد. لازم به ذکر است، اردوی بانوان ملی پوش جودو از ۱۴ اسفند با مربیگری راضیه سلیمی و نرگس موسوی به عنوان سرپرست آغاز شده بود.

نفرات برتر این مسابقات در اوزان مختلف به این شرح است:

وزن ۴۸- کیلوگرم: ۱- طاهره آذر پیوند، ۲- الهام بهرامی، ۳- ناهید پیرهادی ، زهرا پرتانیان

وزن ۵۲- کیلوگرم:۱- لیلا چغلوند، ۲- آزاده چوبدار، ۳- رقیه مختاری

وزن ۵۷- کیلوگرم:۱- مبینا عزیزی، ۲- معصومه جعفری، ۳- محدثه خویشوند

وزن ۶۳- کیلوگرم: ۱- دنیا آقایی، ۲- آذر کولیوند، ۳- نسیم محمدی، غزل یغما

وزن ۷۰- کیلوگرم: ۱- تکتم بیدل، ۲- صبا کرمعلی، ۳- سپیده میررضایی، فاطمه آقاجانی

وزن ۷۸- کیلوگرم: ۱- سحر چغلوند، ۲- زینب جلالوند، ۳- شیما یاری چگینی

وزن +۷۸ کیلوگرم: ۱- فاطمه برمکی ، ۲- مونا اصغری، ۳- سارا نورالهی