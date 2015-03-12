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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

زائرسرای قزوین سال آینده افتتاح می شود

زائرسرای قزوین سال آینده افتتاح می شود

قزوین- مدیرعامل صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: ساخت زائر سرا با هفت هزار مترمربع در سال آینده با حضور مسئولین وائمه جمعه استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) صبح پنجشنبه با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

سعید نجم آبادی ضمن تبریک این انتصاب شایسته از سوی رهبر معظم انقلاب به فعالیتهای این صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) در استان اشاره کردو اظهارداشت: صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) از سال ۱۳۷۰ تاسیس ودر سال ۷۳ به ثبت رسید.

وی ادامه داد: علاوه بر مجتمع تجاری نور، تلار پذیرایی نور در فدک نیز راه اندازی شده تا منابع قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) افزایش یابد.

 مدیرعامل صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) تصریح کرد: این صندوق قرض الحسنه دارای دو بخش اقتصادی و قرض الحسنه است که بخش قرض الحسنه آن سه شعبه فعال در استان دارد.

نجم آبادی بیان کرد: ساخت زائر سرا با هفت هزار متر مربع زیر بنا و۷۳ واحد وبا گنجایش ۳۸۰ نفر در سال آینده با حضور مسئولین وائمه جمعه استان افتتاح ومورد بهر برداری قرار خواهد گرفت.

قزوین

سپس سردار منوچهر مهجور رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) نیز اظهارداشت: صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) خدمات خوب وارزشمندی برای شهروندان انجام داده است و خوشبختانه مراجعین به این صندوق افزایش یافته است.

در پایان این دیدار حجت الاسلام عابدینی امام جمعه قزوین از فعالیتهای ارزشمند وماندگار این مجموعه در رفع گرفتاری مردم قدردانی کرد.

کد مطلب 2516763

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