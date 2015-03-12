به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این فیلم تام هنکس بار دیگر در نقش رابرت لنگدان سمبل‌شناس ظاهر می‌شود و ران هاوارد نیز دوباره روی صندلی کارگردانی‌اش می‌نشیند. از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به فلیسیتی جونز، عمر سای و عرفان خان اشاره کرد.

در داستان این فیلم لنگدان درون توطئه‌ای کشیده می‌شود که هدف اصلی طراح آن منتشر کردن یک طاعون مرگبار است که بر اساس «دوزخ دانته»، شعر حماسی مشهور قرن چهاردهمی که داستانش درباره ۹ حلقه جهنم‌ است، طراحی شده است. فاستر قرار است نقش یک دانشمند نابغه را بازی کند که داستان «دوزخ» تمام زندگی‌اش را در بر گرفته و در نتیجه با الهام گرفتن از آن می‌خواهد ویروسی مرگبار را در سراسر جهان منتشر کند تا مشکل جمعیت بالای آن را حل کند.

قرار است فیلم «دوزخ» مراحل اولیه تهیه و فیلمبرداری خود را در ماه آوریل و در اروپا آغاز کند. برایان گریزر با همراهی آنا کولپ از کمپانی ایمجین انترتینمنت مسئولیت تهیه‌کنندگی اجرایی این فیلم را بر عهده خواهند داشت.

فاستر پیش از این آخرین بار در فیلم جنگی «تنها بازمانده» ساخته پیتر برگ نقش‌آفرینی کرده بود و در حال حاضر چند پروژه دیگر نیز در دست ساخت دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به «نماد» اشاره کرد؛ این فیلم بیوگرافیکی توسط استیون فریرز ساخته شده و درباره داستان زندگی لانس آرمسترانگ است. فاستر در نقش آرمسترانگ ظاهر می‌شود.

سال پیش و با فاصله اندکی از انتشار کتاب «دوزخ» دن براون، کمپانی سونی اعلام کرد این کتاب را با بازی تام هنکس می‌سازد و ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ آن را به نمایش در می‌آورد.

تام هنکس که در فیلم های «رمز داوینچی» و «فرشتگان و شیاطین» با اقتباس از رمان های دن براون و در نقش رابرت لنگدان بازی کرده، در سومین فیلم نیز حضور خواهد داشت.

دیوید کوپ که فیلمنامه دو فیلم قبلی دن براون را هم نوشته، فیلمنامه این فیلم را با اقتباس از رمان «دوزخ» نوشته است. هر سه رمان براون بر شخصیتی به نام رابرت لنگدان تمرکز دارند که یک نشانه شناس است و رازهای عجیبی را کشف می کند. در هر دو فیلم اقتباسی از این آثار تام هنکس در این نقش ظاهر شد و از فیلم ها با فروش خیلی خوب استقبال شد.